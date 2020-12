Po podatkih observatorija so rakete, ki so bile izstreljene iz libanonskega zračnega prostora, zadele položaje milice, ki se bori na strani sirske vojske, v okrožju Masjaf v provinci Hama. Tarča napada je bil tudi vladni raziskovalni center, kjer razvijajo in skladiščijo rakete, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sirska tiskovna agencija Sana je medtem o tem napadu poročala samo, da je sirska protizračna obramba prestregla izraelske rakete in jih večino uničila. Ni pa poročala o žrtvah ali škodi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Izrael je sporočil, da ne bo komentiral poročanja tujih medijev.

Po podatkih observatorija je Izrael letos izvedel več kot 30 letalskih napadov v Siriji. Z njimi naj bi skušal preprečiti Iranu, zavezniku sirskega predsednika Bašarja al Asada, da bi okrepil svoj vojaški vpliv v regiji.