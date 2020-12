Ponekod bo pihal severovzhodnik, na Primorskem pa bo zapihala zmerna burja. Čez dan se bo hladilo, temperature bodo od 1 do 4, na Primorskem do okoli 10 stopinj Celzija. Ponoči bodo padavine postopno ponehale, le na jugu se lahko pojavljajo še jutri zjutraj. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 0, na Primorskem do 6 stopinj Celzija.

V soboto čez dan se bo zjasnilo, najdlje bo oblačnost vztrajala na jugovzhodu. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem do okoli 9 stopinj Celzija.