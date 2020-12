Fortejeva je leta 1987 dokončala študij na ljubljanski medicinski fakulteti. Po študiju je dve leti delala kot splošna zdravnica, nato pa bila do 1999 zaposlena kot specialistka interne medicine v trboveljski bolnišnici. Nato je pridobila koncesijo za specialistično ambulantno dejavnost. Leta 2004 je v Trbovljah ustanovila medicinski center Heliks, v katerem izvaja izvenbolnišnično specialistično ambulanto dejavnost na področju gastroenterologije, endoskopije prebavil, diabetologije in kardiologije, so o novi državni sekretarki zapisali v sporočilu po seji vlade.

Dodali so, da Fortejeva od 2009 aktivno sodeluje v državnem programu preprečevanja raka na debelem črevesu in danki v programu Svit. Od 2009 do 2014 je kot medicinska izvedenka sodelovala z Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Je članica več slovenskih in mednarodnih strokovnih združenj.

V začetku tedna je sicer vlada na predlog predsednika vlade Janeza Janše, ki začasno opravlja tudi funkcijo ministra za zdravje, za državno sekretarko na omenjenem ministrstvu znova imenovala Marijo Magajne. Vlada je namreč ugotovila, da ji je po zakonu o državni upravi 18. decembra z odstopom Tomaža Gantarja z mesta ministra prenehala funkcija.

Vlada je s položaja generalne sekretarke na Ministrstvu za zdravje razrešila Darjo Hrga. S petkom bo na tem mestu kot vršilka dolžnosti delovala Romana Reja. Funkcijo bo opravljala do imenovanja generalnega sekretarja po natečajnem postopku, a najdlje do 24. junija 2021.

Na ministrstvu za zdravje so zapisali, da Rejeva izpolnjuje predpisane pogoje za opravljanje nalog vršilke dolžnosti. Sporočili so še, da lahko v skladu zakonom o javnih uslužbencih funkcionar oz. organ, pristojen za imenovanje, v enem letu od nastopa funkcije razreši generalnega sekretarja v ministrstvu.