Biden meni, da so se nujnosti zmanjšanja okužb in smrti zavedli tudi Američani. "Ameriška javnost se boleče zaveda izjemno velike škode in cene neupoštevanja priporočil zdravstvenih strokovnjakov," je dejal Biden, ki ga čaka velik zalogaj vodenje distribucije in cepljenja 300 milijonov Američanov.

Čeprav so Američani že močno naveličani pandemije in ukrepov proti njej, pa vidijo, da je samo v zadnjem tednu dni umrlo skoraj 20.000 ljudi. Skupaj je v ZDA doslej umrlo že 327.000 ljudi, prazniki pa obetajo še več okužb in smrti.

Biden je že napovedal, da bo prosil Američane, naj nosijo maske v prvih 100 dneh njegovega vladanja, po novem pa predlaga, da bi vlada ljudem razlagala tudi, kakšna druženja so v času koronavirusa varna. Torej ne le, da jim vlada govori, česa ne smejo delati, ampak tudi, kaj lahko delajo brez nevarnosti pospešitve širjenja virusa.

Biden sicer ostaja optimist glede možnosti za izvedbo njegovih pobud v Beli hiši, čeprav se mu obetajo republikanske blokade. Poudaril je, da so isti ljudje, ki sedaj dvomijo v njegove možnosti doseganja kompromisov med demokrati in republikanci dvomili tudi v njegovo sposobnost zmage na volitvah s podporo republikancev.

Biden meni, da ima predlog za povišanje minimalne zajamčene plače na 15 dolarjev na uro veliko možnosti za potrditev. Prepričan je tudi, da bo dosegel veliko na področju podnebnih sprememb in okolja. "Američani vidijo posledice podnebnih sprememb in želijo ukrepanje vlade. Pred pol leta verjetno ne bi imel veliko možnosti za uspeh pobud," je dejal Biden.

Na položaje postavlja ljudi, ki imajo precejšnje izkušnje z delom v vladi. Med drugim zato, ker bo veliko dela z odpravljanjem škode po Trumpu. "Stari mački vedo, kje so problemi in rešitve," meni Biden, ki še vedno zavrača nekatere pobude z levice, kot je odpis študentskega dolga za Američane v celoti ali tja do 50.000 dolarjev. To namreč ne bi bilo pošteno do tistih, ki so dolg ali večji del dolga uspeli odplačati, meni.