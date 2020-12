Jakobsen, sicer član belgijske ekipe Deceuninck-Quick-step, je v ekskluzivnem intervjuju za nizozemski časnik razkril, da mu je Groenewegen, moštveni kolega Primoža Rogliča pri Jumbo-Vismi, v času okrevanja poslal več sporočil in da je nanje odgovoril. Na poziv po srečanju iz oči v oči, pa je dejal, da na to še ni pripravljen.

»Razumem ga, da nesreča za njegovo dušo predstavlja veliko breme in da bi rad prišel do nekega zaključka. Sam na to še nisem pripravljen. Najprej se moram posvetiti okrevanju. Bolje kot se bom počutil, bolje bo tudi zanj. Vem, da tega ni želel, poleg tega mora požreti veliko gnojnice zaradi sporočil anonimnežev za tipkovnicami, kar je obupno. Upam, da bova lahko nekoč to pustila za sabo,« je odkrito dejal 24-letnik.

Tožba kot izhod v sili Sam je že vložil tožbo prek svojih odvetnikov, za nesrečo pa ne krivi le Groenewegna. "Zapleteno je in nisem strokovnjak. Veliko je odgovornih, za to kar se je zgodilo. Od Dylana, njegove ekipe, do organizatorjev in Mednarodne kolesarske zveze. Upam, da se bom lahko vrnil med najboljše, toda kaj se zgodi, če mi to ne uspe? Pogodbo imam do konca leta 2021 in lahko se zgodi, da bo ta moja zadnja, sploh če se do takrat ne izkažem. Nihče si v ekipi ne želi gledati polomljenega kolesarja, ki si ne upa sprintati. Ne bodo me plačevali, ker se jim smilim," je dejal Jakobsen. Omenil je, da mu ob uresničitvi najslabšem scenariju in koncu kariere ne bo težko delati v tovarni in služiti denar na ta način. Je pa priznal, da bi ob morebitnem koncu kariere zaradi nesreče na Poljskem doživel veliko finančno izgubo. Zaradi tega je tožba izhod v sili, če mu ne uspe povratek med najboljše sprinterje, še posebej zaradi krivde nekoga drugega, je poudaril mladi Nizozemec.