Skakalni center pa ni edini športni projekt, ki mu bodo v občini Rogašovci v prihodnjih letih namenili pozornost. Na minuli seji so svetniki občinskega sveta občine Rogašovci potrdili predloga proračunov za leti 2021 in 2022. Skupna vrednost obeh proračunov znaša okrog 13 milijonov evrov. Med šestimi pomembnejšimi naložbami v prihodnjih letih župan Edvard Mihalič izpostavlja kar tri športne projekte. Poleg gradnje športno-rekreacijskega centra Rogašovci in slačilnic ter tribun Nogometnega kluba Serdica, želijo zgraditi tudi skakalni center na Pertoči.

Kot pravi župan Mihalič, je to že dobrih deset let stara želja športnih navdušencev. Pertoča je namreč pred leti že bila prizorišče prepoznavnih smučarskih skokov. Za organizacijo je skrbelo Športno kulturno turistično društvo Mladost Pertoča, ki je tudi pobudnik gradnje skakalnega centra. Zaradi vse bolj zelenih zim je padla ideja, da bi se uredil skakalni center s skakalnicami iz umetne mase. Interes za omenjeno idejo so po besedah Mihaliča izkazali tudi v Smučarski zvezi Slovenije, ki bo primaknila del sredstev za naložbo.

»Idejni načrt je že narejen, zemljišča so tudi že odkupljena, proti koncu gre tudi izdelava projekta. V prihodnjem letu bomo predvidoma dobili gradbeno dovoljenje in položili temeljni kamen, v letu 2022 pa naj bi stekla gradnja centra,« je povedal Mihalič. Skakalni center bo obsegal tri skakalnice iz umetne mase v dolžini 30, 20 in 10 metrov, spremljajoče objekte, sodniški stolp, prostor za gledalce in dostopne poti. Vrednost naložbe ocenjujejo na 300.000 evrov. Kot pravi župan Mihalič, je osnovni namen gradnje skakalnega centra v prvi vrsti aktivno preživljanje prostega časa, saj mladi vse več časa preživljajo za računalniki. Kot zanimivost velja dodati, da je na stari 35-metrski skakalnici na Pertoči leta 2013 rekord skakalnice postavil takrat 12-letni Timi Zajc, ki je skočil 33,5 metra.