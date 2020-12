Spori zaradi zemljišč in virov so v zahodni regiji Benishangul-Gumuz sprožili nasilje med etničnimi skupinami, sredin pokol pa je le eden v vrsti krvavih dogodkov v zadnjih mesecih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Medetnično nasilje je stalen problem v času premierja Abiyja Ahmeda, ki je na oblasti od leta 2018. Na Twitterju je danes dejal, da gre za tragičen pokol in izrazil obžalovanje, ker prizadevanja vlade, da bi rešili problem, še niso obrodila sadov. Dodal je, da je vlada v regijo poslala enote.

Etiopska komisija za človekove pravice, ki je prva poročala o pokolu, je opozorila, da v času napada na območju ni bilo varnostnih sil. Napadalci so v napadu, ki so ga izvedli pred zoro, požgali polja in hiše, v katerih so spali prebivalci, ki so živi zgoreli. Več so jih ubili tudi s strelnim orožjem. Organizacija Amnesty International je po sredinem napadu poudarila, da mora etiopska vlada ustaviti nasilje proti etničnim manjšinam.

Povezav med nasiljem v regiji Benishangul-Gumuz in vojaško operacijo v severni regiji Tigray sicer ni. V slednji je bilo ubitih več tisoč ljudi, več kot 50.000 prebivalcev pa je pred nasiljem zbežalo v sosednji Sudan.