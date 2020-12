Reševalna akcija poteka blizu mesta Sfax v osrednjem delu Tunizije. Po podatkih notranjega ministrstva so migranti s čolnom krenili iz Tunizije proti Italiji

Tunizija je samo nekaj sto kilometrov oddaljena od celinske Evrope, tako da je bila dolgo država, od koder so nezakoniti migranti preko Sredozemskega morja odhajali proti Evropi. V zadnjih letih njihovo število upada, a je letos med januarjem in aprilom po podatkih ZN skušalo preko morja priti 150 odstotkov več nezakonitih migrantov kot v enakem obdobju lani. Večina migrantov je iz podsaharske Afrike, ki se doma soočajo z gospodarsko in drugimi krizami.

Letos so do sredine septembra preprečili prehod 8581 migrantom.