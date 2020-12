V podjetju Tobačna 3dva so po poročanju medijev nad izločitvijo s seznama izjem ogorčeni, saj, kot pravijo, trafike niso bile prepoznane kot žarišče okužb, prodaja iz kioskov pa je po njihovih besedah eden najvarnejših načinov prodaje. V pismu, ki so ga poslali ministru Počivalšku, so opozorili tudi, da državljani v trafikah opravljajo različne storitve, tudi takšne, ki so v sedanjih razmerah ključne, na primer kupujejo časopise in revije, uporabljajo storitve sistema Western Union, prevzemajo pakete in polnijo kartice urbana, ki se uporabljajo v javnem potniškem prometu. Na gospodarskem ministrstvu so na vprašanje, kakšni so razlogi za umik trafik in kioskov s seznama izjem, odgovorili le, da bodo do vključno 4. januarja z namenom omejitve širjenja epidemije delovale le najnujnejše dejavnosti. O morebitnih spremembah naj bi vlada ponovno odločala po prazničnem obdobju.