Parižani so na lestvici francoskega prvenstva sicer resda le na tretjem mestu, a je odločitev kluba, da odpusti Tuchela, nepričakovana, saj je PSG sinoči v ligi visoko s 4:0 premagal moštvo Strasbourga. Ob tem ne gre spregledati, da je PSG osvojil prvo mesto v svoji skupini lige prvakov pred Leipzigom s Kevinom Kamplom in Manchester Unitedom.

Vse to je kazalo, da bo Tuchel vendarle preživel zimo za krmilom pariške barke. A kot poroča časnik, so trenerja o koncu sodelovanja obvestil danes sredi noči.

V časniku dodajajo, da je bil za trenerja usoden poraz z vodilnim Lyonom v domačem prvenstvu 13. decembra (0:1), teden dni kasneje pa je PSG remiziral brez golov na gostovanju v Lillu.

Odločitev pa sovpada tudi s sredinim intervjujem nemškega trenerja z nemško medijsko verigo Sport 1, v katerem je kritiziral del vodstva kluba, a v klubu zagotavljajo, da je bila odločitev sprejeta že pred tem. V času svojega službovanja je imel Tuchel po poročanjih francoskih medijev večkrat nesoglasja s prvim zvezdnikom ekipe Neymarjem.

Klub, ki je lani z Bayernom igral v finalu lige prvakov, novice uradno še ni potrdil, a o nezaupnici so že poročali tudi nemški in angleški mediji. Tuchel je v Pariz prišel maja leta 2018, ko je zamenjal Španca Unaija Emeryja. Pred tem je vodil Borussio Dortmund in Mainz.