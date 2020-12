***

Stanislav Zore je povedal, da je zelo vesel, da država ni pozabila na duhovnike in da jim je podarila temeljni dohodek 700 evrov. Duhovnik namreč za darovano sveto mašo trenutno dobi 20 evrov. To je njegov dnevni dohodek. Za daritev drugih obredov dobi denar le, če ljudje dajo iz svoje dobre volje, darežljivosti, iz razumevanja njegovih potreb. Glede na to, da zdaj ni obredov, še pogrebi so v zelo skromni obliki, ni krstov, ni porok, pomeni, da duhovniki dejansko potem doživljajo stisko.