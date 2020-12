Najvišje dnevne temperature bodo v zatišnih legah severne Slovenije okoli 6, drugod od 8 do 14 stopinj Celzija.

V petek bo oblačno s padavinami, ki bodo popoldne od severovzhoda slabele in zvečer večinoma ponehale. Meja sneženja bo med 400 in 600 metri nadmorske višine. Ponekod bo pihal severovzhodnik, na Primorskem do dopoldne zapihala zmerna burja. Čez dan se bo hladilo, temperature bodo od 0 do 7, na Primorskem do okoli 10 stopinj Celzija.