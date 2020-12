V vrstah Phoenixa je bil najbolj razigran Devin Booker z 22 točkami. Zelo razpoložen je bil tudi Goran Dragić z lanskimi podprvaki iz Miamija, ki so izgubili proti Orlandu s 113:107. Ljubljančan je dosegel kar 20 točk, sedem podaj in štiri skoke. S 25 koši in 11 skoki je bil bolj razpoložen od njega le Bam Adebsayo. Pri Orlandu je 25 točk dosegel tudi Evan Fournier. Orlando je do zmage prišel v zadnji četrtini, ki jo je dobil kar s 34:24.

Igralo je tudi tretje moštvo s slovensko zasedbo. Denver Nuggets so po podaljšku izgubili proti Sacramentu s 122:124, Vlatko Čančar pa za Denver ni zaigral. Premalo za zmago je bil tudi izjemen večer Srba Nikole Jokića, ki je 29 točkam dodal 15 skokov in 14 podaj ter tri atraktivne blokade. De'Aaron Fox in Harrison Barnes sta za Sacramento dosegla po 21 košev.

Na božični večer bo tudi liga NBA imela dan premora. Že na praznični dan pa Miami čaka obračun z New Orleansom, Dallas dvoboj z aktualnimi prvaki Los Angles Lakers, Denver pa z drugo ekipo iz Los Angelesa, Clippers.