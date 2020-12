Poučen projekt dviga zavest o pomenu narave in z njim so kranjski osnovnošolci poskrbeli, da bodo okoliške ptice v prvi vrsti lažje preživele zimo, pozneje bodo lahko valilnice seveda uporabile tudi za gnezdenje v varnem prostoru za lego jajc. Otroci bodo lahko svoje valilnice neprestano obiskovali in opazovali življenje v njih. Maja Resnik, učiteljica, OŠ Predoslje, je povedala: »Z navdušenjem smo se lotili sestavljanja ptičjih hišic. Učenci so bili pri tem zelo samostojni, iznajdljivi in vztrajni. Zdaj komaj čakamo, da vidimo, kako bodo v te naše valilnice prileteli prvi ptički.« Marko Kern, učitelj tehnike in tehnologije, OŠ Franceta Prešerna, dodaja: »Takšne izkušnje, ko otroci lahko sami naredijo nekaj, s čimer neposredno vplivajo na svet okoli sebe, so zelo pomembne za učenje in vzgojo. Otroci so z veseljem sestavljali hišice. S pomočjo dobrih navodil je bilo to delo veliko lažje, kot sem se sprva bal. Še posebej pa sem zadovoljen, da je ta ustvarjalna izkušnja v tem težkem času koronakrize, ko je treba biti previden na vsakem koraku, na učence vplivala zelo pomirjevalno.« (ktm)