Venček “iz pekla” Prazniki so lahko nevarni. Ne mislimo zgolj na nažiranje in popivanje, ki iz telesa privabljata različne pline. Ob neprimerni uporabi so nevarni tudi adventni venčki, ki nas opominjajo, koliko dni oziroma tednov je še do božiča. Ta, ki se je pred dnevi vnel sredi ljubljanskega stanovanja, pa je imel še dodatno sporočilo – sveč nikar ne pustite prižganih, če vas ni zraven, kaj šele če vas ni doma! Požar se je namreč razširil najprej na del kuhinje, nato so se razplamtela še balkonska vrata. Stanovanje je bilo prazno. Gasilci so pogasili ogenj, policisti pa zavarovali kraj nesreče. Na srečo ni bilo poškodovanih, nastalo pa je za okoli 5000 evrov škode.

Množični pretep zaradi jelk Zaradi božičnega okrasja se je vnelo tudi pri sosedih. Od ljubosumja se je v Zagrebu menda iskrilo že vse od začetka tega čarobnega meseca, plamen škodoželjnosti pa je privedel vse do fizičnega obračunavanja in celo hude poškodbe. V petek zvečer je 32-letna prodajalka jelk spravila na kup nekaj somišljenikov, ki so imeli isto tarčo kot ona – moškega, ki mu je prodaja tekla veliko bolje kot njim. Nanj se je spravila s tremi mladci in prijateljico, ki ga je prva začela tepsti po obrazu. Moškemu v bran je stopil mimoidoči, kar je sprožilo množičen pretep, v katerem je prvotna tarča nezavestna obležala na tleh, po njej pa je še vedno padala toča udarcev. Brce so nato usmerili še proti dobremu samaritanu, za piko na i, smetano na tortici, zvezdo na vrhu smreke, pa je eden od napadalcev začel naokoli mahati z železnim stojalom za drevesca. Za peterico se je večer končal v priporu, za druga dva pri zdravniku. Ah, ti čudoviti praznični dnevi iz nas res potegnejo le vse najboljše.

Zaspal na tirih Te dni znova beremo, koliko dela imajo policisti s pijanimi vozniki. Pred časom smo pisali, kako je neki hrvaški voznik parkiral kar na cesti in zaprl svoje trudne oči. A so naši vrli možje postave tokrat naleteli na malce bolj vestnega državljana, četudi si je za počitek izbral izjemno neprimeren, smrtno nevaren kraj. Vlakovodja je namreč policiste obvestil o moškem, ki je v Kopru ležal na tirih pred vlakom. Ugotovili so, da gre za 38-letnega Mariborčana, ki je zaradi opitosti proti večeru zaspal na tirih. Moški sicer dobi plus, da v takem stanju ni sedel v avtomobil, je pa vendarle dobil kazen zaradi spanja na javnem kraju in gibanja zunaj svoje regije, saj s seboj ni imel dokumentov.

Vozil brez pnevmatike V primerjavi z zaspanim gospodom iz prejšnje zgodbe je bil veliko bolj aktiven moški, ki je prejšnji petek divjal po Sebeborcih, in to z avtom brez registrskih tablic in ene nameščene pnevmatike. Policisti so ga našli, a njemu ni bilo do druženja z njimi, zato je pobegnil. Na pol poti je izstopil iz avta in pred njimi skušal pobegniti peš, a ga je ustavil padec po stopnicah. Le dan prej so drugega divjaka lovili mariborski policisti. Tudi ta ni upošteval sirene in modrih luči, med divjo vožnjo je storil kar osem prekrškov, ustavilo ga je šele trčenje v robnik pločnika, pri čemer je poškodoval pnevmatiko. Šestindvajsetletnik je neregistriran avto z drugimi tablicami vozil brez dovoljenja, zato so mu zasegli avto, izdali pa mu še za 2790 evrov kazni.