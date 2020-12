Med člani je bil za Čehom drugi Luka Janežič (Kladivar), najuspešnejši slovenski atlet zadnjega obdobja in branilec lanskega naslova je dobil 274 točk, tretji je bil slovenski rekorder na 800 m Žan Rudolf (Mass, 9). Slovenska rekorderka v skoku s palico Tina Šutej (Kladivar) je bila z 212 točkami druga med članicami, tretja pa najboljša slovenska sprinterka in lanska zmagovalka Maja Mihalinec Zidar (Mass, 145). Med mlajšimi članicami je slavila Klara Lukan (Mass), najbolj obetavna slovenska tekmovalka na dolgih progah. V sezoni, v kateri zaradi pandemije novega koronavirusa ni bilo nobenih velikih mednarodnih tekmovanj, je AZS izpeljala praktično celoten tekmovalni program razen obeh največjih maratonov. Tako so imeli slovenski atleti možnost tekmovanj in priprav za nekaj največjih mednarodnih mitingov v drugem delu sezone.

Mišmaš Zrimškova je najbolj viden izid dosegla na memorialu Matica Šušteršiča in Patrika Cvetana, ko je na 2000 metrov z zaprekami dosegla drugi najboljši čas v zgodovini (5:56,28), kar ji je prineslo tudi naziv evropske atletinje meseca julija. Kristjan Čeh je sezono začel z osvojitvijo dvoranskega državnega prvaka v suvanju krogle. V "njegovem" metu diska je nato poleti prišel v sam svetovni vrh. Najprej je izboljšal 21 let star državni rekord Igorja Primca, nato pa je v Mariboru disk poletel še izjemnih 68,75 metra, kar je tudi nov evropski rekord za mlajše člane. Izbran je bil tudi za najbolj obetavno športno osebnost leta v državi.

Najboljši klub v iztekajočem se letu je bil ponovno ljubljanski Mass, pred celjskim Kladivarjem. Slednji je bil eden izmed šestih klubov, ki so dobili priznanje za jubileje delovanja. Kladivar je bil ustanovljen pred 70 leti, 3. januarja 1950. Nagrade so dobili še Rudar Trbovlje (60 let), Koroški atletski klub Ravne (50), Ptuj (40), Poljane Maribor (20) in Radovljica (10).

Podelitev sta ob zaključku praznovanj stoletnice slovenske atletike vodila slovenska rekorderka v troskoku Marija Šestak in prav tako nekdanji atlet Peter Kastelic, ki sta na AZS zaposlena, prva za strokovni del, drugi pa za stike z javnostjo.

Uvodoma je po pregledu leta ljubitelje športa nagovoril novi in stari predsednik AZS Roman Dobnikar ter predsednik Evropske atletike (EA) Dobromir Karamarinov. Slednji je slovenske športnike povabil na dvoransko evropsko prvenstvo v poljski Torun, kjer bo marca po skoraj letu in pol prvo veliko mednarodno tekmovanje.