Slovenski in hrvaški prvak bi morala tekmo desetega kroga odigrati že na današnji dan pred dvema tednoma, a je bila preložena zaradi okužb s koronavirusom v zagrebški ekipi. Kluba sta se nato dogovorila za nov termin, toda evropska zveza EHF je današnji sosedski dvoboj v zadnjem trenutku odpovedala, razlog pa je bil sum na okužbo v celjski ekipi. Celjani so tako ostali brez druge evropske preizkušnje v tej sezoni (pred tem je odpadla tekma z Nantesom), Zagrebčani pa so bili prisiljeni preložiti že četrti obračun med elito – dva s Celjem ter po enega z Nantesom in ukrajinskim Motorjem iz Zaporožja.

V Zlatorogu je bilo danes že vse pripravljeno za balkanski »el classico«, vključno z zapisnikom tekme. Ekipi sta se tudi že podali na ogrevanje (pri gostiteljih sta manjkala poškodovana Domen Novak in Jan Grebenc, pri gostih pa oba Slovenca Aleks Vlah in Darko Stojnič), toda tik pred zdajci je prišlo do bojazni pred okužbo. »Tekma Celje Pivovarna Laško – Zagreb v skupini B je preložena. Razlog je pozitivni primer koronavirusa v eni od ekip,« je na družbenih omrežjih takoj zapisala EHF. Konkretnejši in daljši je bil zapis na uradni spletni strani Celja Pivovarne Laško: »Najbližji stik enega igralca je danes prejel pozitiven izvid na koronavirus, eden izmed igralcev, ki se je z njima družil, pa se je pred tekmo slabo počutil in je imel blago vročino. Ker gre za reprezentanta, ki se mu v naslednjih dneh začenjajo priprave z državno izbrano vrsto, sta se obe ekipi, po posvetovanju z uradnimi osebami, dogovorili, da tekmo iz preventivnih razlogov odpovesta, saj nihče ni želel tvegati morebitne okužbe.« Ob tem velja seveda poudariti, da sta obe ekipi tudi dan pred tekmo opravili obvezno testiranje na novi koronavirus, izidi pa so bili v vseh primerih negativni.

Po preložitvi njune zadnje evropske tekme v letu 2020 Celjani ostajajo v skupini na sedmem (predzadnjem) mestu z dvema točkama na osmih tekmah (oktobrska zmaga proti Zagrebu in sedem porazov), Zagrebčani pa na zadnjem s sedmimi točkovnimi ničlami na sedmih tekmah. Pivovarji za končnim šestim mestom, ki še kot zadnje zagotavlja napredovanje v drugi del tekmovanja in ki ga trenutno drži Nantes s štirimi točkami, zaostajajo za dve, vendar imajo Francozi tekmo manj. Liga prvakov je zdaj prekinjena zaradi reprezentančnih priprav in januarskega svetovnega prvenstva v Egiptu, prav Nantes pa naj bi bil 4. februarja 2021 naslednji nasprotnik Slovencev.

Trenutni vrstni red v skupini B: Barcelona 16 točk (8 odigranih tekem), Veszprem 13 (8), Motor Zaporožje 12 (9), Aalborg 10 (9), Kiel 7 (8), Nantes 4 (7), Celje Pivovarna Laško 2 (8), Zagreb 0 (7).