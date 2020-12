Če bi glasbene kritike najvplivnejših glasbenih revij, blogov, časopisov in radijskih postaj vprašali, kateri albumi so bili po njihovem mnenju najboljši v letu 2020, bi jih ti našteli kar 204. Tako močno se očitno razlikujejo okusi, lahko pa tudi, da je bilo katastrofalnemu letu navkljub posnete ogromno dobre glasbe. A katera je res najboljša? Če vprašate BBC, je to plošča Fione Apple z naslovom Fetch the Bolt Cutters, do te ugotovitve pa je prišel s sistemom ocenjevanja, pri katerem je upošteval vse ključne glasbene lestvice po svetu.

BBC je izbor 204 albumov skrčil na 20 tako, da je v presek vzel lestvice z najboljšimi albumi in singli, objavljene v 35 tiskanih in spletnih publikacijah ter radijskih oddajah. Vsaka od plošč oziroma pesmi, ki je na posamezni lestvici pristala na prvem mestu, je dobila 20 točk, vsako naslednje mesto pa je prineslo točko manj, tako da je končni rezultat dal seštevek točk za posamezne albume in single z vseh 35 lestvic. Plošča Fetch The Bolt Cutters, ki jo je navdihnila britanska kriminalna serija Padec (The Fall) z Gillian Anderson v glavni vlogi, je zbrala 519 točk od možnih 700, na prvo mesto pa so jo uvrstili tako pri Guardianu kot Pitchforku in reviji Consequence Of Sound. Fione Apple serija Padec ni navdihnila samo z naslovom ene od epizod (Prinesi klešče), ampak predvsem s svojo zgodbo. Govori namreč o izbruhu zatirane jeze, pri čemer Applova ni hotela doseči, da bi njeni poslušalci ob izbruhu čustev morili kot Paul Spector v Padcu, ampak da bi se osvobodili.

Vrhove lestvic osvojile ženske

Glasbeni kritiki so sicer manj kot o psihologiji razpravljali o sami glasbi na plošči in jo opisali kot mojstrovino ter nekaj, česar še niso slišali, s superlativi pa so pospremili tudi vse druge albume, ki so se uvrstili med prvo deseterico. To večinoma sestavljajo ženske, ki se torej vsaj v glasbi ne morejo pritoževati, da so spregledane. Na drugo mesto se je uvrstila Phoebe Bridgers z albumom Punisher, na tretje Taylor Swift s Folklore, sledijo Dua Lipa in njena plošča Future Nostalgia ter zasedbe Run The Jewels (RTJ4), Waxahatchee (Saint Cloud), Perfume Genius (Set My Heart On Fire Immediately) in Haim (Women In Music Pt. III), za konec pa še Bob Dylan z albumom Rough And Rowdy Ways in Chloe x Halle z Ungodly Hour.

Ženske so kraljevale tudi na lestvici najboljših singlov, na kateri prvo mesto zasedata raperki Cardi B in Megan Thee Stallion s pesmijo WAP, sledijo pa Megan Thee Stallion s singlom Savage, Christine and the Queens s pesmijo People I've Been Sad, Lady Gaga in Ariana Grande z Rain On Me, The Weeknd z Blinding Lights, Phoebe Bridgers s Kyoto in nato še z I Know The End, Bad Bunny s Safaera, Dua Lipa s Physical in Miley Cyrus z Midnight Sky.