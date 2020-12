»Jugoslavije ni več, zdaj gre za Slovenijo,« je predsednik vlade Janez Janša uvodoma citiral besede Jožeta Pučnika. »Prav vsak, ki je s svinčnikom obkrožil za samostojno Slovenijo, je ne glede na svoj izvor po krvi postal del slovenskega občestva, del naroda v modernem smislu,« je navedel. Ker smo se osamosvojili, smo po njegovih besedah »lahko dosegli večjo blaginjo, bili smo bolj varni, bolj odprti navzven, bolj povezani z razvitimi, prej vključeni v EU, Nato, Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj in z vidika naših interesov smo bili mednarodno vplivnejši«.

Kmalu je opozoril na izgubljene priložnosti. »Si predstavljamo, kje bi danes bili, če bi ves čas samostojnosti lahko dihali s polnimi pljuči in izkoristili vse svoje moči in potenciale,« je vprašal. »Namesto politike sodelovanja in vključevanja sta bili skoraj dve tretjini časa po osamosvojitvi zaznamovani z izključevanjem,« je dejal premier, ki je v nagovoru opozoril, da se »polovici naroda velikokrat zanika temeljna demokratična pravica, misliti in govoriti različno.«

Ob tem je »virus izključevanja« primerjal z novim koronavirusom, saj da »povzroča enake posledice na telesu naroda in države«. »Kako bomo zdravi, hitri in uspešni, če ne moremo dihati z obema kriloma pljuč. Politika izključevanja je tudi posledica javnega poudarjanja tega, kar nas ločuje. Namesto poudarjanja tega, kar nas združuje,« je dejal in poudaril, da ni večjega simbola skupnega, kot sta plebiscit in osamosvojitev.

Spregovoril je tudi o trenutni politični situaciji v državi. »SMC, stranka DeSUS ter NSi in SDS so v začetku letošnjega leta dokazale, da so ne glede na preteklost sposobne sodelovati v dobro sedanjosti in prihodnosti. Še posebej predsednik SMC-ja in predsednica DeSUS-a takrat, poslanci obeh strank so pokazali podoben pogum, širino in razum, kot naši predhodniki, ko so pred 30 leti podpisali sporazum o enotni podpori plebiscitu,« je dejal.

Daleč največji korak letos po meri plebiscitne enotnosti pa je po njegovem mnenju spomladansko oblikovanje koalicije. »Danes sicer žal ponekod iz svojih vrst izključujejo posameznike, ki zagovarjajo sodelovanje različno mislečih. Vendar to ne bo nikoli spremenilo temeljnega dejstva, da politika sodelovanja rojeva dobre rešitve za večino. In obratno,« je navedel. Po Janševih besedah bomo v prihodnjih tednih in mesecih »pogum in razum izpred 30 let zelo potrebovali«, saj smo pred najzahtevnejšim delom epidemije. »V vsakem primeru bomo zdržali, saj sedaj prvič od njenega začetka vemo, da bomo zanesljivo zmagali,« je izpostavil.

Heferletova pozvala k enotnosti, spoštovanju, strpnosti in demokratičnosti Podpredsednica DZ Tina Heferle je v govoru na slavnostni seji DZ pred državnim praznikom pozvala k zasledovanju vrednot, kot so enotnost, spoštovanje, strpnost in demokratičnost. Danes tudi ni več pomembno, kdo je pred 30 leti kaj rekel in česar ni izrekel, ampak »predvsem to, da smo zmogli, da smo se odločili in da smo bili enotni«, je dejala. Kot je dejala, danes vemo, da je bilo jesensko obdobje v letu 1990 izjemno pomembno ter izjemno napeto, pri tem je »bilo ključno, da so takratni slovenski politiki premogli zadostno mero potrpežljivosti«. Za uspeh tako velikega projekta, kot je bila osamosvojitev, je bilo po njenih besedah nujno potrebno enotno in usklajeno delovanje vseh - tako koalicije kot opozicije - ki pa ga je bilo mogoče doseči samo z medsebojnim spoštovanjem. »Da vam je oziroma nam je uspelo takrat, leta 1990, preseči vse medsebojne razlike, poenotiti stališča in strniti vrste, je med drugim zaslužna naša slovenska zavest, da ko gre za vse nas, znamo in zmoremo stopiti skupaj,« je dejala poslanka LMŠ. Tako se po njenih besedah danes ne bi smeli več obremenjevati, kdo je najbolj zaslužen, kdo je dal »tisti najboljši predlog«, kdo je »tistega večera« kaj rekel ali česa ni izrekel. »Za vse nas bi moralo biti pomembno predvsem to, da smo zmogli, da smo se odločili in da smo bili enotni. To je tisto, kar v resnici šteje,« je dodala. Poleg tega po njenih besedah »oziranje nazaj, namesto da bi gledali naprej, stari očitki namesto novih predlogov, vse to našo mlado državo hromi«.

Brez strpnosti do nestrpnosti Kot pred 30 leti bi morali po mnenju Heferletove danes zasledovati temeljne vrednote, ki so nas vodile na poti v samostojnost. »Kot demokratična država si namreč ne smemo dovoliti, da bomo postali strpni do nestrpnosti in da bi nižali pravne standarde, ki so temelj naše države. To dolgujemo vsem nam in tistim, ki so na plebiscitu pogumno obkrožili besedo 'da',« je dejala. Danes bi moralo biti vsem tudi najpomembnejše, da bi ljudje čutili zaupanje. »Vedno in vsakič bi morali v ospredje postavljati interese naše države, predvsem pa skrb za naše državljanke in državljane. Da bomo vsi skupaj živeli z občutkom zaupanja v jutrišnji dan, da si bomo upali svobodno zreti v prihodnost in da bomo imeli pogum izražati svoja stališča in mnenja, četudi bodo ta različna in drugačna, si moramo prizadevati prav si, ki kakor koli sodelujemo pri vodenju naše države,« je pozvala. Pri tem pa naj po njenih besedah »namesto osebnih interesov, četudi se komu zdijo še tako upravičljivi, spregovorijo nacionalni«. Slavnostne seje so se med drugim udeležili predsednik republike Borut Pahor, predsednik vlade Janez Janša, predsednik državnega sveta Alojz Kovšca in predsednik DZ Igor Zorčič. Med gosti sta bila tudi predsednik ustavnega sodišča Rajko Knez in predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič. Zorčič je ob začetku seje dejal, da je pred tremi desetletji v tej dvorani potekal edinstveni zgodovinski dogodek slovesne razglasitve plebiscitarnega rezultata. Zasluge za takšen plebiscitarni izid, pa je po njegovem mnenju moč pripisati tudi sposobnosti usklajenega delovanja politike. »Takratna enotnost danes ostaja naš najvišji politični ideal,« je še dejal. Pred slavnostno sejo je Zorčič sicer v družbi predsednika društva poslancev 90 Marjana Podobnika in generalne sekretarke DZ Uršule Zore Tavčar v uporabo predal novo pridobitev DZ. Gre za interaktivni zaslon ob 30. obletnici plebiscita o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Na njem so predstavljeni vsi delegatke in delegati nekdanje skupščine ter pozneje poslanke in poslanci, ideja za takšno predstavitev pa je nastala v Društvu poslancev 90, je v krajšem nagovoru pojasnil Zorčič. Podobnik pa se je DZ v imenu društva zahvalil za to gesto.

Kovšca: Čas je za enotnost, ne za politična prerekanja in kravje kupčije Kriza, ki jo je prinesla epidemija covida-19, je lahko priložnost, da prikličemo enotnost in povezanost, kot smo jo pred 30 leti, je v poslanici ob obletnici plebiscita zapisal predsednik DS Alojz Kovšca. »Bodimo potrpežljivi, strpni, solidarni in odgovorni. Če kdaj, zdaj ni čas za politična prerekanja in kravje kupčije,« je poudaril. Ob 30. obletnici plebiscita za samostojno Slovenijo in pred dnevom samostojnosti in enotnosti je predsednik državnega sveta v poslanici zapisal, da smo bili tedaj pripravljeni, da vzamemo vajeti v svoje roke in da si sami krojimo skupno usodo. »Ta motiv je presegel vsa trenja, politična nesoglasja, ideološke razklanosti in druge razlike v slovenski družbi, ki so obstajale takrat in obstajajo žal še danes,« je opozoril.