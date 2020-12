Ko ne gre drugače, Božiček pride z dvižno košaro

Stanovalce Doma starejših občanov Fužine je tudi letos obiskal Božiček. Ker zaradi letošnjih protikoronskih ukrepov, ki so jim pomagali, da so v domu uspešno zajezili okužbo s koronavirusom, Božiček ni smel vstopiti v dom, je stanovalcem pomahal iz dvižne košare. Tako je mož v rdečem letos vsem 199 babicam in dedkom nasmeh na obrazu narisal kar skozi okno njihovih sob in balkonov v višjih nadstropjih. Smeh, dobro voljo in praznično iskrico v očeh pa so ustvarila tudi majhna darilca, ki so jih od Božička prejeli stanovalci.