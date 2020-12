Nepreslišano: Tanja Keršmanc, novinarka

Temne misli morda vsaj za hip preženejo praznične luči in okrasje, ki že nekaj časa napovedujejo, da ne glede na vse tudi letos prihajata božič in novo leto, čeprav bistveno drugačna kot prejšnja leta. Če želimo premagati zlohotni virus, naj bi se po nasvetih strokovnjakov izogibali nepotrebnim stikom zunaj ožje družine oziroma kroga, ki se mu reče varni družabni mehurček. S tem vsaj za božič ne bi smelo biti težav, saj naj bi bil ta predvsem družinski praznik. Čar božiča je prav v posebnem vzdušju in toplini v krogu najdražjih, ne pa v brezglavem nakupovanju daril in drugih reči v gneči po trgovskih centrih, čeprav imamo po nekaj tednih zaprtih trgovin malce več razumevanja za predpraznične vrste čakajočih pred njimi. V letošnjem temačnem in tako drugačnem letu se nam nemara tudi božično okraševanje in postavljanje smrek že na začetku novembra ni zdelo tako neprimerno kot kdaj prej. Božič in skok v novo leto tokrat res ne bosta takšna kot druga leta, a je še kako smiselno spoštovati ukrepe za omejevanje epidemije, ki niso pri nas nič manj in nič bolj strogi kot drugje po Evropi ali svetu. Margaret Keenon, enaindevetdesetletna gospa, ki so jo v Veliki Britaniji kot prvo cepili proti covidu-19, je ganjena povedala, da se lahko v novem letu končno veseli druženja s svojo družino po tistem, ko je bila večji del leta sama. Upanje, da bodo ob letu osorej prazniki spet takšni, kot smo jih vajeni in jih imamo radi, na srečo končno obstaja po zaslugi cepiva, ki kot težko pričakovana rešilna bilka v boju proti koronavirusu v prihodnjih dneh prihaja tudi k nam. Nedeljski dnevnik