Drugi val epidemije je vladni Waterloo

‘Presodili smo, da ni smiselno spreminjati pravil tik pred zdajci, v preteklosti smo bili, tudi od medijev, deležni kritik, da se stvari sprejemajo iz dneva v dan. Še pomembnejše kot to pa je, da sem prepričan, da bi veliko tistih, ki tej vladi nagajajo, takšno skrajšanje omejitev izkoriščalo,« je v torek na tiskovni konferenci ob predstavitvi ukrepov, ki bodo veljali čez praznike, dejal minister Aleš Hojs. S to izjavo je zaobjel vse težave, s katerimi se soočamo državljani, ker nas v epidemiji vodi vlada Janeza Janše. Na te težave opozarjamo že od marca: aroganca, nestrokovnost, politizacija. V zadnjih tednih pa je tovrstno vodenje epidemije eskaliralo do neslutenih razsežnosti, ki resno ogrožajo zdravje in življenje ljudi.