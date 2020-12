In kaj počneta? S Policijske uprave Celje so sporočili, da sta najmanj dva moška ogoljufali za 164.000 evrov. Storilki, ki sta pri goljufijah sodelovali, sta stike z oškodovancema vzpostavili s pomočjo različnih spletnih portalov ter oglasnih rubrik, kot so ona-on, ona išče njega, on išče njo in druge. Potem pa sta naivnežema natvezli razne zgodbice o kruti življenjski usodi, o zdravljenju v tujini, študiju in podobno. »V zadnjih treh letih sta dva oškodovanca prepričali, da sta jima bodisi podarila bodisi posodila najmanj 164.000 evrov. Moška sta jima denar izročala na različnih mestih, kjer sta se z njima sestajala. Prav tako zbiramo obvestila še za primer oškodovanja moškega z območja PU Maribor. Tudi njega sta najverjetneje oškodovali za več deset tisoč evrov,« je sporočila Milena Trbulin s PU Celje. Ker sumijo, da je moških, ki so nasedli njunim prevaram, še več, pozivajo morebitne druge oškodovance, naj dejanja prijavijo policiji. Policisti so prevarantki prijeli, grozi jima od enega do osem let zapora. pk