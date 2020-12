Nihče v ligi ABA po 11. krogih ni odigral manj tekem kot Cedevita Olimpija. Ljubljančanom so zaradi okužb s koronavirusom do zdaj prestavili že pet tekem, od tega le eno po njihovi krivdi proti Primorski v 2. krogu. Budućnost, FMP, Zadar in Crvena zvezda so imeli okužbe v svojih krogih, a nobena prestavitev ni dvignila toliko prahu kot nedeljska proti Beograjčanom. Zvezda je namreč v nedeljo izvedela, da je bil na testiranju na koronavirus pozitiven Američan Jordan Loyd, in preostale igralce poslala v samoizolacijo, a nato naslednji dan že odpotovala v Sankt Peterburg, kjer so včeraj igrali evroligaško tekmo proti Zenitu in klonili s kar 29 točkami razlike.

Krka po peto zaporedno zmago Tako se upravičeno poraja vprašanje, ali Zvezda okužbe Jordana Loyda ni izkoristila in tekme z Olimpijo prestavila zaradi natrpanega ritma, v katerem se je znašla. Po drugi strani pa je letošnja sezona zaradi koronavirusa resnično nenavadna, zato dodatno previdnost težko komur koli očitamo. »Tekme s Crveno zvezdo smo se zelo veselili, saj smo si resnično želeli videti, kje smo. Zvezda je izjemna ekipa, ki dobro nastopa tudi v evroligi, saj je ugnala denimo CSKA in Valencio. Imeli smo tudi dovolj časa za pripravo in smo komaj čakali, da se začne. Potem je prišla odpoved, na obrazih igralcev pa sem videl razočaranje. A nimamo kaj. Sledi že tekma proti Mornarju, ki ima prav tako izjemno ekipo in letos igra odlično. Od ponedeljka se že pripravljamo na njih. Spoštujemo vsakega, ne bojimo pa se nikogar,« sporoča Jurica Golemac, ki z igralci v letošnji sezoni še ne pozna poraza na domačem parketu. Vseh osem tekem je Olimpija dobila v Stožicah, Split pa je ugnala v Tivoliju. Še pred nedeljskim obračunom v Stožicah bo na delu drugi slovenski predstavnik Krka. Novomeščani so v sredo obiskali otroški oddelek Splošne bolnišnice Novo mesto, kamor zahajajo že sedem let. Letos zavoljo razmer ni bil možen stik, so se pa otroci razveselili knjig, gasilske postaje in igrač, dobri decembrski možje pa so dodali klubske majice, skodelice za kavo ter nekaj sladkega za pozorno osebje, ki skrbi za malčke Dolenjske, Posavja in Bele krajine. Krka v zadnjem obdobju igra odlično in ima na svojem računu štiri zaporedne zmage. Srbski mediji so dolenjsko moštvo po uspehu proti Partizanu razglasili celo za hit letošnje sezone jadranskega tekmovanja, zdaj pa so trener Vladimir Anzulović in njegovi igralci pred novim zahtevnim preizkusom. Jutri jih v Podgorici čaka obračun proti Budućnosti, ki je v zadnjem krogu proti Megi doživela prvi poraz v letošnji sezoni lige ABA. »Budućnost je vrhunska ekipa. Imamo svoj načrt, ki ga bomo poskušali uresničiti,« pravi Vladimir Anzulović. Liga ABA, 12. krog, petek ob 17. uri: Budućnost – Krka, ob 19. uri: FMP – Mega, nedelja ob 17. uri: Igokea – Crvena zvezda, ob 19. uri: Olimpija – Mornar, ob 21. uri: Borac – Split, Zadar – Cibona prestavljeno na še nedoločen termin.