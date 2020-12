Če so bile jaslice v frančiškanski cerkvi na Prešernovem trgu zaradi številnih potočkov, ribnikov z zlatimi ribicami in lokomotive z vagoni, ki je vozila po pokrajini, ter tisočerih majhnih lučk pod stropom cerkve za otroke nekoč pravljična dežela, se brat Ksaver Babnik, kot pravi, raje drži tradicije, in doda: »Pater Hadrijan je res imel smisel in veselje za postavitev jaslic, ki jih je navadno razpotegnil od kapele treh kraljev pa vse do glavnega oltarja.«

Ljudem je treba dati upanje Letošnje leto brat Babnik, ki je zadnja leta zadolžen za postavitev jaslic, ni našel prave volje, da bi jih postavil v razširjeni obliki, kot so jih obiskovalci cerkve v prazničnem času vajeni. »A je pater Pavle vztrajal in tako sva po prazniku Brezmadežne 8. decembra z mojo vsakoletno pomočnico začela postavljati jaslice. Prav tako me je ekipa štirih prijateljev prepričala, da je kljub vsemu ljudem treba dati upanje. Veste, nikomur ni lahko. Sploh v dneh, ki prihajajo, ko so ljudje navajeni druženja z družino, bližnjimi, prijatelji.« Za rastline, ki jih že vsa ta leta uporablja v jaslicah, skrbi Ksaver Babnik sam in jih prinese iz vrta, ki ga vzdržuje zadaj za cerkvijo. »Palme, kaktuse in praproti kot znamenje življenja in upanja smo prinesli z dvorišča. Kot vsako leto smo tudi letos šli po mah v Gotenico, v gozdove Kočevske reke,« je razložil in se na vprašanje, kako jim je uspelo prečkati občinske meje, le nasmehnil in pogovor usmeril na dobrih 40 let staro palmo, ki jo med ogledom jaslic lahko vidite v desnem kotu zadaj. Kakšna bo usoda rastline, brat Babnik še ne ve. »Dva sva jo z loncem, ki je zaradi močnih korenin že počil, letos komaj prestavila na glavni oltar. Je pa izredno lepa, starinska palma, ki mi jo je podarila gospa Barbara Medvešek s Ciril-Metodovega trga in jo je tudi sama vzgojila,« je povedal in omenil slamo, ki so jo dobili od domžalske kmetice Tončke, od katere na glavni tržnici redno kupuje zelenjavo. Prav tako je pohvalil božične kaktuse, ki že lepo cvetijo in s katerimi bo okrasil še samo cerkev.

Letos Jezusa postavil zunaj votline Ker se mah še suši, dnevno večkrat popravlja figure, ki se prevrnejo. »Imamo figure različnih starosti in materialov, prav tako se spreminja tudi velikost jaslic. Med najnovejše in največje sodi prav sveta družina. Letos sem nalašč Jezusa položil ven, izven votline. S tem sem želel simbolizirati, da je Jezus prišel v sredo med nas in za nas, da ga ni bilo strah ljudi, tako kot se tudi mi ne smemo v teh časih bati drug drugega,« je povedal. Med najstarejše in najdragocenejše figure sodijo pastirci in ovčke, narejeni iz lesa. Osebno pa je bratu Babniku najbolj ljuba serija kamnitih ovčk, ki naj bi jih cerkev dobila po drugi svetovni vojni. A vedno več je plastičnih, saj jih je treba vsako leto dokupiti. »Dobijo noge in zapustijo jaslice,« je v smehu opravičil »dolgoprstneže«. »Včasih kdo vzame majhno ovčko za spomin.« Poleg ovc v jaslicah ne manjka druge živine. »Dodali smo tudi krave in konje in tako v jaslicah na skrajnem desnem robu ustvarili še slovensko podeželje.« So se pa med pastirje letos skrili tudi svetniki, ki so živeli kasneje skozi zgodovino krščanstva, zato nekako ne spadajo v jaslice. »A ker jim je bil Jezus zgled, sem menil, da je tudi njim mesto v jaslicah.« Le sveti trije kralji, ki vstopijo v zgodbo šele 6. januarja, čakajo na svoj prihod spravljeni v škatli na podstrešju.