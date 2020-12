Na pet let in pol zapora so danes obsodili Izudina Muminovića, ki je novembra lani na avtocesti v bližini Dragomera povzročil prometno nesrečo, za posledicami katere so umrli trije mladi sirski prebežniki. V trčenju so popadali iz prtljažnika njegovega BMW X5. Tožilstvo je sicer predlagalo osem let in enajst mesecev zapora ter petletni izgon iz države, češ da ima obtoženi tu sicer res otroke, a nanje škodljivo vpliva. V noči, ko je vozil begunce od hrvaško-slovenske meje proti italijanski, je imel namreč v avtu tudi 13-letnega pastorka. Izgon bi bil tudi tisto, kar bi 43-letni bosanski državljan, kot kaže, najtežje sprejel. »Izgon bi ubil otroke in mene. To bi bilo nekaj strašnega, to bi me dotolklo,« je jokal pred sodnico Klavdio Bercieri. In je zaleglo. »Obdolženi ni bil v Sloveniji le zaradi kaznivega dejanja. Tu je živel, ustvaril družino, ima hčer. Ne pomeni take grožnje slovenskemu pravnemu redu, da bi ga izgnali,« je povedala ob razglasitvi sodbe.

Udarec po rami

Po izračunu izvedenca dr. Janeza Kopača je Muminović vozil 158 kilometrov na uro. Omejitev na avtocesti je sicer 130, varna vožnja v takratnih razmerah pa bi bila približno 100. Cesta je bila mokra, vidljivost slaba, bilo je sredi noči. Prehiteval je tovornjak in ko se je vračal na vozni pas, ga je začelo zanašati. Trčil je v betonski robnik ob desnem robu ceste in nato v varnostno ograjo. Ko ga je nato še vrtelo po cesti, so na cesti obležali trije begunci od osmih v avtu. Preostalih pet se je stiskalo na zadnjem sedežu. Štirje so sedeli, peti je ležal čez njihove noge. Vsi so bili skriti pod odejo.

Muminović se vse sojenje ni želel zagovarjati, v današnji zaključni besedi pa je postal zgovoren. Dejal je, da bi morala po prebežnike priti dva avtomobila, njegov naj bi bil samo spremljevalni. Zato je imel s sabo pastorka, ne pa, da bi bil videti manj sumljiv, kot trdi tožilstvo, je dejal. Toda ko je ustavil, so Sirci kar šli v njegov avto. »Nisem vedel, da bodo skočili noter. Dva sta sicer ostala zunaj, a ko sem speljal, so drugi zavpili, naj ustavim in počakam še na njiju. Bal sem se, da bodo kaj naredili meni ali otroku, človek ne ve, kaj ti migranti nosijo s seboj… Bil sem zmeden. Potem so vpili, naj peljem ('go, go, go') in sem pač rekel, da jih bom peljal do Italije. Pa tudi žal mi jih je bilo, zeblo jih je, rekli so, da niso jedli že dva dni. Odejo sem jim dal, da bi jim bilo toplo, ne da bi jih skril. Avto je imel temna stekla in bila je tema,« je odvračal krivdo od sebe.

V istem stilu je nadaljeval glede same nesreče. »Želel sem prehiteti tovornjak in sem pospešil. Voda je špricala na avtomobilsko steklo, potem pa me je eden od zadaj udaril po rami in me povlekel. Ne vem, kaj je hotel od mene. Nato se ne spomnim nič več,« je razlagal. Udarec in poteg, ki so ju preživeli begunci zanikali, je na sodišču omenjal tudi njegov pastorek. Obramba je tako skušala sodišče prepričati, da krivda za nesrečo ni bila na strani voznika. Toda ni ji uspelo. »Neprilagojena hitrost in prehiter oziroma oster zavoj v desno sta bila vzrok,« je mnenje senata povzela sodnica.