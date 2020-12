IOM, ki upravlja begunsko taborišče Lipa, je za danes napovedal njegovo zaprtje, saj pogoji bivanja niso ustrezni za zimo. Oblasti BiH namreč kljub številnim prošnjam IOM niso zagotovile osnovnih pogojev, kot so tekoča voda, elektrika in dostop do taborišča po cesti.

Ob praznjenju pa je izbruhnil požar, ki so ga po mnenju policije zanetili nekdanji prebivalci taborišča. Večina ga je zapustila, preden je izbruhnil ogenj, je prek Tvitterja sporočil koordinator IOM v BiH Peter van der Auweraert. Policija je kasneje sporočila, da v požaru ni bilo žrtev ali poškodovanih, vendar pa je bila uničena infrastruktura. "Gasilci so ga pogasili, vendar so vsi štirje veliki šotori, v katerih so migranti spali, pogoreli," je dejal tiskovni predstavnik policije Ale Šiljdedić po poročanju tujih tiskovnih agencij.

Oblasti pričakujejo, da se bo okoli 1350 ljudi, ki so zdaj ostali brez strehe nad glavo, odpravilo proti območju Bihaća, ki je oddaljeno okoli 20 kilometrov. Tam je že zdaj okoli 2000 migrantov, ki spijo v zapuščenih zgradbah. Zdaj morajo zanje najti začasno namestitev. Svet ministrov BiH je ta teden sicer odločil, da bodo začasno šotorsko taborišče Lipa preoblikovali v stalni sprejemni center. Namestili bodo zabojnike z vso potrebno infrastrukturo, kot so tekoča voda, elektrika in gretje, za okoli 1500 ljudi. Projekt bodo sofinancirali z evropskimi sredstvi.