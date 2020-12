Predsednik DZ Igor Zorčič je v današnji izjavi v DZ pojasnil, da je o napovedi konstruktivne nezaupnice seznanjen iz medijev in mu ni znano, kdaj bo vložena. Spomnil je, da po poslovniku DZ o nezaupnici vladi oz. o kandidatu za novega predsednika vlade DZ odloča najprej 48 ur in najpozneje sedem dni po vložitvi predloga. O tem se bo Zorčič pogovoril z vodji poslanskih skupin in poskušal uskladiti termin.

Erjavec, ki je možen kandidat za mandatarja za sestavo nove vlade, je namreč v torek napovedal, da bodo prihodnji teden vložili konstruktivno nezaupnico. Pričakuje, da bodo dotlej zbrali 46 poslanskih podpisov. Dejal je, da jim gre dobro in so zelo blizu. Prvak DeSUS je zatrdil, da njegova stranka, ki je zapustila koalicijo Janeza Janše, zagotavlja glasove štirih poslancev za novo vlado. Ob tem pričakuje, da tudi poslanci SMC prevzamejo odgovornost za spremembo stanja v državi. Zorčič je danes dejal, da to težko komentira, saj je o tem seznanjen iz medijev in mu ni "povsem poznana ta matematika". Tudi predsednik SMC Zdravko Počivalšek je danes na Facebooku zatrdil, da je SMC "kljub grožnjam in strašenju stabilna in zanesljiva".