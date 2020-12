Ne moremo se izgovarjati na to, da nismo bili opozorjeni

»Ste slišali za epidemijo v Guangdžovu? Znanec, ki živi tam, mi je sporočil, da so bolnišnice zaprte in da ljudje umirajo.« Stephen Cunnion, specialist za nalezljive bolezni in nekdanji vodja oddelka preventivne medicine v ameriški mornarici, je to elektronsko sporočilo od prijatelja prejel 3. februarja 2003. Dodatnih informacij ni našel, in tako je sporočilo posredoval ProMedu.