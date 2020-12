#reportaža Urbančevi, bogati že v revščini: Družina iz Jutra

Iztok Urbanc je v Dragomeru pokazal na več kot 60 let staro fotografijo mladih ljudi. Magda, Miro, Boža, Peter, Iztok, Stana in Dane. Sedem bratov in sester od skupno devetih. Nasmejani otroci Urbanc stojijo tesno skupaj. »Vsega skupaj se je rodilo devet otrok, osem jih je preživelo. Četrta Bronka je umrla med vojno.«