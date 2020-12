Javil se jev ameriško vojsko in kmalu je kot marinec odšel na pacifiško bojišče. Ni bil kjerkoli, ampak je s svojo enoto sodeloval v vojnem peklu na otoku Iwo Jima. To je majhen otoček, ki ga je zasedla japonska vojska, površine zgolj 21 kvadratnih kilometrov, a izjemno strateško pomemben. Američani so začeli z bombardiranjem otočka jeseni leta 1944 in računali, da bodo otok hitro zavzeli, a so boji trajali do pomladi leta 1945 in zahtevali 45.000 padlih na obeh straneh, 20.000 pa je bilo ranjenih. Po vojni se je Kršul vrnil v Združene države Amerike, v Kalifornijo. V San Franciscu je bil zaposlen v podjetju Western Union, kjer je delal kot vzdrževalec telekomunikacijskih naprav. Poročil se je z Milico, Američanko, hčerko hrvaških priseljencev, ki je umrla pred štirinajstimi leti. Šest let za tem se je vrnil v rodne Selce. V svoji rojstni hiši je nekaj let po vrnitvi živel skupaj s sestro Jeleno, ki je umrla v 102. letu starosti, zdaj pa živi pri nečaku Željku. Pred kratkim je eden zelo redkih še živečih veteranov bojev za otok Iwo Jima v hiši, v kateri se je rodil, proslavil svoj 109. rojstni dan. Josipov nečak pravi, da stric ne jemlje zdravil, da še vedno dobro vidi in da vsak dan prebira časopis ter knjige.