Subjektiv: Rikverc

Decembra 1990 so se stranke v takratni skupščini dogovorile, da skupaj nastopijo pred plebiscitom o samostojnosti Slovenije, da torej nagovorijo prebivalce in jih – ja, brez pretiravanja – pozovejo na pomoč. Le »plebiscitarni« pritrdilni odgovor na vprašanje »Ali ste za to, da Slovenija postane neodvisna in samostojna država?« bi politiki dal zadovoljivo pokritje za izvedbo razdruženja od Jugoslavije. Politika je potrebovala ljudstvo.