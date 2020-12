Direktor ljubljanske policijske uprave Stanislav Vrečar je danes povzel vmesni rezultat preiskave izgredov 5. novembra v Ljubljani in med drugim izpostavil dva glavna akterja. Prvi je v teh dneh aretirani 26-letni Mariborčan Grega Mitev, ki naj bi bil na izgredih najbolj nasilen, drugi pa Ljubljančan Anis Ličina, ki mu policija očita vodilno vlogo pri pozivanju k izgredom.

Vrečar je pojasnil, da so pri Ljubljančanu, ki naj bi bil vodja izgredov, opravili hišno preiskavo. Šef ljubljanskih policistov je napovedal, da bodo Ljubljančana ovadili zaradi kaznivega dejanja sodelovanja v skupini, ki prepreči uradni osebi uradno dejanje, in še za kaznivo dejanje hujskanja k upiranju. Ličina nam je sicer že v dneh po protestu zanikal, da bi bil vodja izgredov: »S telefonom sem ves čas snemal dogajanje, tako da se jasno vidi, kaj sem počel. Prav tako nisem vsemogočen, da bi lahko združil green dragonse, Štajerce, Rome…«

Znesel se je nad fotoreporterjem

Prav s Štajerskega konca prihaja drugi ključni osumljenec, ki ga je policija ovadila za kar pet kaznivih dejanj, prav vsa pa so povezana z njegovim nasilnim vedenjem. Šestindvajsetletnik je namreč tisti mladenič v črno-modri adidasovi trenirki, ki ga policija pospešeno iskala tudi s pomočjo njegove v javnost posredovane fotografije. Gre za Mariborčana, ki je pred kamerami v hrbet brcnil policista, njegovo nasilje pa se je stopnjevalo vse do brutalnega napada na fotoreporterja Boruta Živulovića. Zbil ga je na tla in tepel po obrazu tudi po tem, ko je bil fotograf že nezavesten. Po poročanju Večera je 26-letni Mariborčan član navijaške skupine Viole Grega Mitev, ki naj bi v Ljubljano prišel z namenom, da se »izkaže« z nasiljem in napreduje po hierarhični lestvici v navijaški skupini. Mariborčan je med razgrajanjem napadel še najmanj tri prisotne. Še enega novinarja je udaril v hrbet, tretjemu je poškodoval stojalo, prav tako pa je v enega izmed policistov vrgel steklenico in ga lažje poškodoval.

Vrečar je danes pojasnil, da so policisti 26-letnika v preteklosti že obravnavali zaradi kaznivih dejanj, po hišni preiskavi, v kateri so mu zasegli tudi drogo, pa so ga pridržali. Moral bo pred preiskovalnega sodnika, ki ga lahko pošlje v pripor.

Policija je v preiskavo novembrskega razgrajanja vložila ogromno resursov. V preiskavi je sodelovalo več kot 70 policistov in kriminalistov, ki so opravili več kot sto razgovorov, pregledali za 280 gigabajtov posnetkov in fotografij, obravnavali 30 kaznivih dejanj in okoli 130 prekrškov. Preiskava še ni zaključena.