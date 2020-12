Eno najslabših let v zgodovini je pri koncu, ostalo ga je komaj za en teden, kar je ob družinskem prazniku vredno ustrezno proslaviti. A pozor, vladni gromovnik je pred dnevi bistroumno posvaril, da se tokratni prazniki v krogu širše družine uradno imenujejo – obiski… Naj jih imenujejo tako ali drugače, domovi bodo zadišali po dobrem kruhu, prazničnem pecivu in drugih dobrotah, ko bomo z malo spretnosti pripravljali prav imenitne praznične večerje. V naših koncih je nekako v navadi, da za praznične veljajo razne pečenke, krače ali nadevane cele kokoši oziroma purani. Po stari slovanski šegi marsikod še danes za božič pripravijo ribe. Saj nimamo na razpolago le »poletnih« rib, kot so pregovorno dolgočasni brancini, orade in postrvi. V zimskem času bo veliko boljša izbira losos, ki ga lahko pripravimo na številne preproste načine (več o tem prihodnjič), denimo na Češkem in še kje si božičnih praznikov ne morejo zamisliti brez pečenega krapa…

Nasploh lahko malce pokukamo čez planke in pogledamo, pod težo česa se šibijo praznično pogrnjene mize po svetu. Pri nas je bila že v predkrščanskih časih navada, da se je ob zimskem solsticiju, ki mu danes pravimo tudi božič, nekoč pa so v teh dneh častili boga sonca in za ta namen na mizo postavili lepo okrašen praznični kruh poprtnik ali poprtnjak. Ob tem se je od nekdaj jedlo najboljše, kar je bilo pri hiši, denimo puran ali gos, razne pečenke, divjačina in ribe, v mestih pa tudi polenovka s krompirjem. Na Češkem, v Nemčiji in Avstriji pogosto pripravijo file krapa, ki ga najprej namočijo v mleko, da izgubi značilno aromo, nato pa pokapajo z limonovim sokom, panirajo in ocvrejo. Na Poljskem pripravijo natanko dvanajst brezmesnih jedi, na Danskem raco ali svinjsko pečenko, Finci jedo šunko ali dimljeno ribo, Madžari ribji paprikaš, Italijani testenine in ocvrte jegulje, Slovaki vaflje z medom in svežim česnom ter zeljno juho z gobami, Švedi marinirane ribe, Filipinci pršut, Japonci pa ocvrto perutnino in obvezno – jagodno torto! In ko smo ravno pri sladici – v teh dneh skorajda ni boljšega načina sproščanja v domačem okolju, kot je peka peciva. To je nekaj posebnega, saj se tega ne lotimo vsak dan. Med najboljše in zelo priljubljene decembrske sladice nedvomno spadajo medenjaki; še je čas, da se jih lotimo po katerem od številnih receptov. Med prednovoletne praznične jedi pa nedvomno spada tudi vroč in dišeč cesarski praženec! Po domače mu pravimo šmoren in pri nas velja za preprosto jed, ki jo lahko pripravi še tako nespreten gospodinjec. A v resnici gre za slastno sladico, ki jo severno od nas ne le v prazničnem času pripravljajo tudi v najboljših gostilnah (v naših pa ob njegovi omembi le skomigajo z rameni, kot bi od njih zahtevali osmo čudo). Za glavno praznično jed se vam bo gotovo prilegel puran po tokratnem receptu.

PRAZNIČNO NADEVANI PURAN

SESTAVINE ZA 10 OSEB 5 kg težkega očiščenega purana, 4 večje čebule, 2 stebli zelene, 2 večja korenčka, oljčno olje, nekaj svežih vršičkov rožmarina, 300 g zmlete govedine, 3 stroki česna, 1 pest krušnih drobtin, 1 očiščeno jabolko, 1 dl refoška, 1 ščep muškatnega oreščka, nekaj listov žajblja. morska sol, sveže zmlet poper

PRIPRAVA

1Dobro očiščenega, opranega in osušenega purana vzamemo iz hladilnika uro pred pripravo, da se segreje na sobno temperaturo. Poškropimo ga z oljem ter z vseh strani, tudi med pregibi, dobro natremo s soljo in poprom. Dve čebuli, zeleno in korenček narežemo na večje kose in razporedimo na dno globokega pekača ter obrizgamo z malo olja. Pečico segrejemo na najvišjo temperaturo.

2Za nadev ločeno drobno sesekljamo dve čebuli in česen. Čebulo počasi popražimo na olju v veliki ponvi. Na koncu dodamo česen. Ko zadiši, prilijemo vino, premešamo in kuhamo, da tekočina izpari, nato začinimo z večjim ščepom soli, poprom, muškatnim oreščkom in sesekljanimi žajbljevimi listi. Premešamo in pražimo še minuto, nato predevamo v veliko skledo in pustimo, da se popolnoma ohladi. Dodamo meso in drobtine ter dobro pregnetemo z rokami. Puranu pri vratu privzdignemo kožo in v odprtino natrpamo polovico nadeva. Kožo porinemo nazaj in zavihamo čez odprtino. Purana obrnemo ter v večjo odprtino izmenično dajemo po reženj jabolka, nekaj listkov rožmarina in nekaj nadeva, dokler ga ne zmanjka.

3Purana položimo v pekač z zelenjavo. Pokrijemo s pokrovom in porinemo v pečico, temperaturo znižamo na 180 °C. Pečemo 35 do 40 minut na kilogram, kar za pet kilogramov pomeni 3 ure in 20 minut. Vsakih 20 minut dvignemo pokrov in purana prelijemo s sokom, ki se nabere na dnu pekača. Po dveh urah pokrov odstranimo, da se koža zlato in hrustljavo zapeče. Pečen naj v pokritem pekaču na toplem počiva eno uro, medtem pa pripravimo poljubno prilogo, ki jo lahko na krožniku prelijemo s precejeno omako iz pekača.

Čas priprave in kuhanja: 4 ure, 30 minut

ZELJNA SOLATA PO AMERIŠKO

Potrebujemo

1/4 glave belega zelja,

1/4 glave rdečega zelja,

3 korenčke,

1 veliko rdečo čebulo,

2 žlici majoneze,

4 žlice jogurta,

1 žličko gorčice,

morsko sol in sveže zmlet poper

Priprava

Zelje očistimo in narežemo na tanke rezine ali naribamo. Korenje ostrgamo in naribamo. Čebulo olupimo in narežemo na tanke rezine. Vse stresemo v večjo skledo. V skodelici pripravimo preliv iz majoneze, jogurta, gorčice, soli in popra. Vse sestavine dobro premešamo. S tem prelijemo solato in vse skupaj dobro premešamo. Peteršilj oplaknemo, osušimo in drobno sesekljamo ter posujemo po solati. Pripravljeno lahko takoj postrežemo, še bolje pa, če solato pokrijemo in za nekaj časa postavimo v hladilnik, da se okusi povežejo.

CESARSKI PRAŽENEC

Potrebujemo

300 g bele moke,

2,5 dl mleka,

125 g masla,

6 jajc,

120 g rozin,

1 ekološko pridelano limono,

1 strok vanilje,

6 žlic ruma,

1 ščep soli,

3 žlice

sladkorja v prahu.

Priprava

Oprane rozine namočimo v rum. V skledo vsujemo moko, sladkor v prahu, postrgano sredico vaniljevega stroka, dve žlički naribane limonove lupine, sol, jajca, mleko in rozine z rumom. Z mešalnikom zmešamo v gladko redko testo, ki mu primešamo limonov sok. Počiva naj 15 minut. V čim večji ponvi razpustimo maslo in nanj nalijemo testo. Počasi pečemo, da se spodnja stran svetlo rjavo zapeče, zgornja pa zakrkne. Pazimo, da se ne prismodi! Obrnemo in zapečemo še po drugi strani. Z lesenima lopatkama drobno razkosamo, posujemo s sladkorjem v prahu in postrežemo z marmelado.