Spodletela zamenjava v Moderni galeriji, Dežman prihaja v Muzej novejše zgodovine

Neznanci so danes pred Moderno galerijo in MSUM postavili napis, ki je postal že sinonim za ministrstvo za kulturo: SRAMOTA. Datum ni naključje: prav danes naj bi v Moderni galeriji potekala primopredaja poslov dosedanje direktorice direktorice obeh ustanov, Zdenke Badovinac, Robertu Simonišku, v. d. direktorja, ki je to lahko postal po spremembi razpisnih pogojev. A je to primopredajo zaustavila sodba upravnega sodišča, ki je razveljavila imenovanje v. d. direktorja, ker odločba o imenovanju nima obveznih sestavin po določbi 214. člena ZUP in zato ni mogoče preveriti njene veljavnosti.