Družba 2TDK je javno naročilo za glavna gradbena dela na drugem tiru novembra lani objavila v dveh delih: prvi se je nanašal na dela od Divače do Črnega Kala, drugi pa na dela od Črnega Kala do Kopra. Ponudbe je oddalo 15 gradbenih podjetjih in konzorcijev.

Oktobra je uprava 2TDK sklenila, da v drugo fazo razpisa spusti štiri gradbince. Sposobnost za oba odseka na drugem tiru med Divačo in Koprom je priznala Gorenjski gradbeni družbi v sodelovanju s CGP in češkim Metrostavom, avstrijskemu Strabagu, ki se je povezal z nemškim podjetjem Ed Züblin in turškim Gülermak Agirom, Kolektorju CPG v sodelovanju z Yapi Merkezijem in Özaltinom ter turškemu gradbincu Cengiz.

Na to odločitev se je pritožilo sedem neizbranih ponudnikov in enemu od njih je komisija že pred časom pritrdila - ugodila je avstrijskemu Strabagu in razveljavila odločitev 2TDK o priznanju sposobnosti konzorcija Gorenjske gradbene družbe, novomeškega CGP in češkega Metrostava za gradnjo drugega tira.

Preostalih šest zahtevkov je zavrnila, o zadnjih štirih je sporočila danes. Kot je državna revizijska komisija zapisala v sporočilu za javnost, je kot neutemeljene zavrnila zahtevke za revizijo vlagateljev Ginex International in China Gezhouba Group Company, China Communications Construction Company, China Railway Group ter China State Construction Engineering Corporation.

Družba 2TDK vsem štirim ni priznala sposobnosti, ker prihajajo iz države, ki ni podpisnica sporazuma Svetovne trgovinske organizacije o vladnih naročilih in nima sklenjenega večstranskega ali dvostranskega trgovinskega sporazuma niti s Slovenijo niti z EU.

Državna revizijska komisija pri tem zaključku ni ugotovila kršitev, kot so zatrjevali vsi štirje kitajski ponudniki. »Naročniku zato ni mogoče očitati kršitev, ko vlagateljem ni priznal sposobnosti za sodelovanje v drugi fazi postopka, in jih posledično ne bo povabil k oddaji ponudbe,« je zapisala.

Postopek pravnega varstva pred državno revizijsko komisijo je s tem zaključen. Gradbinci, ki jim je družba 2TDK v prvi fazi razpisa priznala usposobljenost za gradnjo, imajo medtem do 1. februarja 2021 čas za oddajo ponudb.