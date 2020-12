»Večinoma gre za povrhnje opekline ali manjše razpočne rane. Na srečo je večina poškodb lahkih, so pa letno dosledno okoli dve do tri poškodbe, ki pustijo trajno skaženost ali celo invalidnost,« je povedal dr. Simon Herman iz ljubljanske travmatologije in opozoril uporabnike pirotehnike, da naj bodo previdni in predvsem naj ne bodo pri uporabi alkoholizirani, piše Jan Konečnik v novi številki Nedeljskega dnevnika.

Nekateri ljudje se lotijo izdelave pirotehnike kar doma, velikokrat ne vedoč, da pravzaprav izdelujejo bombo. Čeprav so petarde pri nas prepovedane, jih za Silvestrovo še vedno slišimo pokati.

»Kazni za uporabo ali preprodajo petard so tudi do 1200 evrov. V Slovenijo večino prepovedanih pirotehničnih izdelkov pride iz sosednjih držav, predvsem Hrvaške, Avstrije in Italije. Se pa uporaba teh izdelkov zmanjšuje,« so povedali na Policiji. Statistični podatki so tako vzpodbudni, saj je vsako leto manj nesreč in poškodb, lani recimo le osem, še pred desetimi leti pa trikrat toliko. Razlogi za to so vse večje zavedanje ljudi o škodljivost pirotehničnih izdelkov

Sicer se s prodajo pirotehnike ukvarja vse več spletnih trgovin in za to specializiranih prodajaln, večji trgovci pa vse bolj tehtajo med zaslužkom in pozivi o prenehanju prodaje pirotehnike. »Povpraševanje po pirotehničnih izdelkih je še vedno opazno, zato v našo ponudbo v časovno kratkem obdobju posebnih ponudb uvrščamo omejen nabor pirotehničnih izdelkov, večinsko s svetlobnim učinkom in ne zvočnim, kot je pok. Vsekakor se zavedamo problematike uporabe pirotehničnih sredstev, zato razmišljamo tudi o nadaljnjih ukrepih glede ponujanja omenjenega prodajnega segmenta,« so povedali v Hoferju, pirotehniko bodo prodajali tudi v Sparu. Bauhaus je letos ne bo prodajal, Eurospin je nikoli ni imel na policah, v Mercatorju so se že v začetku leta odločili, da ne bodo več prodajali pirotehnike, saj si vse manj ljudi za praznike želi glasnega pokanja.

»Pobude za ukinitev prodaje pirotehnike smo dobili tudi od kupcev in zaposlenih, izjemno pozitivne reakcije javnosti na našo ukinitev prodaje pirotehnike pa potrjujejo, da je bila odločitev prava. Prav tako je bila odločitev logična nadgradnja projekta Koraki za tačke, s katero spodbujamo k razmisleku o odgovornem lastništvu domačih ljubljenčkov,« pa so povedali v Lidlu in tako opozorili na vse živali, ki jih pokanje zelo prestraši.

Nadaljevanje v tiskani izdaji ali mobilni aplikaciji Nedeljskega dnevnika.