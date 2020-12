V odročni vasici Puy-de-Dome v osrednji Franciji so nekaj minut po polnoči policisti posredovali v primeru družinskega nasilja. Ko so se približali hiši, da bi iz nje rešili žensko, ki jih je klicala na pomoč, je 48-letni moški nanje začel streljati. Tri policiste, stare 21, 37 in 45 let, je ubil, enega pa ranil, nato zažgal hišo in pobegnil.

Okoli devete ure zjutraj je francoski notranji minister prek twitterja potrdil, da so osumljenca našli mrtvega. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP se je ženska, žrtev družinskega nasilja, na varno zatekla na streho hiše, od koder so jo kasneje rešili ostali policisti.

Zaradi obtožb, povezanih s skrbništvom za otroka, je bil osumljeni oblastem znan že od prej.