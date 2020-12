Po razpletu prvih torkovih tekem je imel zvečer Villarreal priložnost, da bi z zmago prehitel Sociedad in se zavihtel na tretje mesto. Toda na zahtevnem obračunu z baskovskim Athleticom je Villarreal iztržil le točko. Bližje zmagi so bili gostje, vodilni zadetek je dosegel Inaki Williams v 19. minuti, izenačil je Yeremy Pino v 74.

Bolj zanesljiva je bila Barcelona, ki se počasi prebija na pričakovana mesta na vrhu lestvice. Po sinočnji zmagi so Katalonci peti z osmimi točkami zaostanka za vodilnim Atleticom. Na gostovanju pri Valladolidu niso imeli večjih težav, v prvem polčasu sta trdno vodstvo zagotovila Clement Lenglet (21.) in Martin Braithwaite (35.), piko na i je v 65. minuti postavil prvi zvezdnik Lionel Messi s svojim 644. golom za Barco.

Atletico je v obračunu s tretjim Sociedadom prišel do treh točk. V prvem polčasu presežka niso ponudili ne domači ne Oblak in soigralci. Že takoj na začetku drugega pa so gostje povedli, po prostem strelu je za 1:0 poskrbel Mario Hermoso. Atletico je pozneje prevzel pobudo, v 74. minuti pa prednost povečal, ko je Marcos Llorente z močnim strelom z roba kazenskega prostora premagal vratarja Sociedada.

Gostje so brez težav zadržali prednost in imajo zdaj pred današnjimi tekmami, ko bo igral tudi madridski Real, na vrhu lestvice 32 točk, tri več kot mestni tekmeci.

Valencia, ki je v prejšnjem krogu igrala 2:2 z Barcelono, je sinoči morala priznati premoč Sevilli z 0:1. V obračunu ekip z dna lestvice pa sta se Osasuna in Elche razšla z neodločenim izidom 2:2, prav tako Huesca in Levante (1:1).