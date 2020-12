Pomoči bo deležna večina Američanov in vsi, ki so bili zaradi pandemije ob službo. Novoizvoljeni ameriški predsednik Joe Biden pa že napoveduje, da si bo po prevzemu oblasti prizadeval za sprejem tretjega paketa, rekoč da je drugi paket korak v pravo smer, da pa bo vlada morala storiti še več. »Preprosta resnica je takšna: najtemnejši dnevi v boju proti covid-19 so še pred nami, niso mimo,« je dejal Biden. Novoizvoljeni predsednik se je vmes tudi cepil proti covidu-19, in sicer pred kamerami. Dejal je, da hoče pokazati, da se ljudje nimajo česa bati. Pred kamerami se je cepil tudi prvi obraz ameriškega boja proti virusu dr. Anthony Fauci.



Biden je komentiral tudi kibernetični napad na ZDA, ki je v zadnjih dneh dvignil ogromno prahu in po trditvah pristojnih izvira iz Rusije, ki pa to zanika. Kako obsežen je, še ugotavljajo, Biden je dejal, da ni videl nobenega dokaza, da so napad že ukrotili, napovedal pa odgovor, ko bo 20. januarja prevzel oblast. Trump napada ni preveč komentiral, razen da po njegovem lahko izvira tudi iz Kitajske. Je pa predsednik požel precej pozornosti s predsedniškim ukazom, v katerem je zapisal, da naj bodo nova zvezna poslopja, ki se gradijo, »lepa« in po možnosti grajena v rimskem, grškem ali kakšnem podobnem slogu. ba