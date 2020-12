Revizorji so pri osmih poslih ugotovili oškodovanje družbe: pri nakupih deležev družb Atet, Abcit, mBills, Zagorski metalac, Vjetroelektrana Glunča in bencinskih servisov Petrolove srbske družbe, pri ustanovitvi družbe Petrol Hidroenergija v BiH in nakupu bencinskih servisov Malta in Vjenac v Republiki Srbski. (Foto: Bojan Velikonja)