Balkanski rokometni »el classico« bi moral biti že pred dvema tednoma, vendar je bil tik pred zdajci preložen zaradi okužb s koronavirusom v hrvaškem taboru. Zagreb, ki je zaradi pandemije moral v tej evropski sezoni preložiti že tri tekme (Nantes, Zaporožje, Celje), je po sedmih odigranih tekmah s prav toliko porazi zadnji v skupini B, Celjani pa po osmih predzadnji z dvema točkama (sedem porazov in ena zmaga), ki so si ju oktobra priigrali prav na gostovanju v Zagrebu, ko so povozili gostitelje s kar 30:22.

Glede na trenutni vrstni red v skupini (Barcelona 16 točk, Veszprem 13, Zaporožje 12, Aalborg 10, Kiel 7, Nantes 4, Celje 2, Zagreb 0) pivovarji danes nujno potrebujejo zmago za ohranitev upanja na osvojitev šestega mesta, ki še kot zadnje prinaša napredovanje v drugi del. Tradicija in statistika medsebojnih obračunov v ligi prvakov tudi danes ne bosta igrali nobene vloge, a vseeno je neverjeten podatek, da je izkupiček povsem izenačen: po 23 dvobojih ima vsaka ekipa po enajst zmag, eden pa se je končal z neodločenim izidom. Toda vseeno ni zanemarljiv niti podatek, da so Celjani dobili zadnje štiri tekme, od tega dve na vedno zelo vročem gostovanju v Zagrebu.

Trener Tomaž Ocvirk je v zadnjih letih poskrbel za dve najvišji zmagi Celjanov (30:21, 30:22) od prve tekme leta 1992. A mu je povsem jasno, da njegovo ekipo danes spet čaka pomembna ura resnice. »Pred dvema mesecema smo v Zagrebu odigrali na zelo visoki ravni. Na voljo smo imeli tudi vse igralce, kar je v tej sezoni redkost, nepopolni pa bomo tudi tokrat. A ne smemo se ozirati na tisto tekmo, kajti visoka razlika ni pokazala realnega razmerja moči med ekipama, gostje pa se bodo želeli maščevati. Zagreb bo v Zlatorog prišel svež in spočit, mi pa ne smemo ponoviti napake s tekme z Nantesom. Takrat smo pričakovali, da bo premor zaradi koronavirusa na igralce Nantesa slabo vplival, potem pa smo doma visoko izgubili,« opozarja celjski trener Tomaž Ocvirk, ki danes zanesljivo ne bo mogel računati na Domna Novaka in Jana Grebenca, vprašljiv pa je nastop Tadeja Mazeja.

Serijski, 28-kratni prvaki Hrvaške – neprekinjeno od samostojnosti 1991 – imajo tudi dva Slovenca: Aleksa Vlaha in Darka Stojniča. Do septembra je bil član Zagreba tudi Celjan Žiga Mlakar, a ko je klub povlekel nekaj čudnih potez, se je levoroki ostrostrelec vrnil v domače gnezdo. Celjski kapetan David Razgor se dobro zaveda pomembnosti današnje tekme: »Trenutni položaj še zdaleč ni takšen, kot smo si ga želeli pred začetkom sezone. Zato je sedaj pomembno, da se ne obremenjujemo s tem, koliko tekem je še do konca in koliko točk še potrebujemo za šesto mesto v skupini, ampak da gremo iz tekme v tekmo. Sezona je specifična in marsikomu ne gre po željah. To je zadnja tekma v tem letu in z zmago se lahko približamo konkurentom. Zato sta dve točki naš edini cilj, čeprav se zavedamo, da nas čaka težko delo.«