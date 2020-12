Dodatno poudarjamo nevarnost druženja v zaprtem prostoru zaradi nevarnosti okužbe prek aerosola, proti kateremu običajna maska ni zadostna zaščita, edina obramba pa je temeljito zračenje. Nekajurno božično in novoletno druženje v zaprtem prostoru predstavlja veliko tveganje, zlasti če bo dolgotrajno, če se bodo družili mlajše in starejše generacije in ljudje iz več gospodinjstev. Zato smo posebej za božično in novoletno praznovanje pripravili nekaj nasvetov na podlagi javnih objav poznavalca zdravstva dr. Dušana Kebra in ob sodelovanju epidemiologinje dr. Alenke Kraigher ter ob upoštevanju priporočil Covid-19 Sledilnika. Posebna pozornost naj gre starejšim in ranljivim skupinam. Mladi, ki hodite v službo, trgovine, morda celo k prijateljem – ne vabite na praznovanje starejših od 65 let, če ne živite v istem gospodinjstvu. Zagotovo bo prišel čas tudi za to. Kmalu.