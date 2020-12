Veliko radosti je dal v preteklosti slovenskemu alpskemu smučanju slalom v Madonni di Campiglio. Ne le preteklima zmagovalcema Bojanu Križaju in Juretu Koširju, tudi Štefanu Hadalinu, v minuli sezoni sedmemu v Trentinu, in Žanu Kranjcu, ki je predlani z enajstim mestom dosegel svojo najboljšo slalomsko uvrstitev v karieri. A letošnja izvedba je bila bleda senca slovenskih uvrstitev preteklosti. Slovenski izkupiček 38. slaloma Madonni di Campiglio je 26. mesto Štefana Hadalina, 16. po prvi progi. Vrhničan je na drugi progi povsem izgubil tempo ter nazadoval za deset mest. Italijanska slalomska popotnica s ponedeljkovim slalomom v Alti Badii je slaba. Časa za lepšo podobo v motnem ogledalu po drugem od enajstih slalomov sezone ni veliko, saj si januarja od Zagreba do Schladminga sledijo preizkušnje po tekočem traku.

Henrik Kristoffersen je po letih 2015 in 2016 prišel do tretje zmage v Madonni di Campiglio na senzacionalen način. Na prvi progi mu v cilju nič ni bilo jasno, ko je za najhitrejšim zaostal sekundo in 25 stotink ter zasedel zanj skromno dvanajsto mesto. Na drugi je Norvežan napadel kot Viking, ki se bori za preživetje ter prepričljivo ugnal tekmece, med katerimi so bili znova minimalne razlike. Najbolj sta se mu približala rojak Sebastian Foss-Solevaag in Alex Vinatzer, ki je razveselil italijansko javnost. »Zmaga mi pomeni veliko in jo doživljam zelo emocionalno. Imam velike težave z norveško zvezo in tokratni dosežek je obliž na rane. Sezona se ni začela po pričakovanjih, upam pa, da se bo nadaljevala,« je po zmagi na predbožični generalki za avstrijsko televizijo ORF povedal Henrik Kristoffersen.

Če je smučarsko središče v Trentinu v preteklosti nudilo izjemne pogoje visokim startnim številkam, tokrat ni bilo tako. Proga, tako kot zaenkrat vse v tej sezoni svetovnega pokala, ni bila ledena. Organizatorjem so v zadnjih dneh zagodle višje temperature, ki so posegle v pripravo proge, zato so jo morali snežno podlago pred tekmo dodatno soliti. Veliko prednost so imele prve številke, ki jih povrhu nosijo najboljši slalomisti. Daleč najboljši je bil Sebastian Foss-Solevaag. Norvežan je bil izrazito najhitrejši na strmini, najbližjega zasledovalca Ramona Zenhäuserna (na drugi progi je nazadoval na 13. mesto) pa je pustil za seboj za štiri desetinke, kar je v tej sezoni minimalnih razlik neprecenljivo. Višjim startnim številkam smučine niso dopuščale, da bi se približali Norvežanu na manj kot sekundo. Med najboljšimi sta svoje delo na prvi progi opravila Slovenca. Štefana Hadalina (nosil je številko 22) je z višjo številko prehitel le Stefano Gross, Žana Kranjca (32) pa trije, kar je pomenilo, da se je Vodičan prvič v tej sezoni prebil na drugo progo. A je Vodičan na drugi progi storil napako ter drugič v dveh dneh odstopil. Aljaž Dvornik je podobno kot v ponedeljek v Alti Badii krepko zaostal za uvrstitvijo na drugo progo.

Kako težke so bile razmere tudi na drugi progi, priča podatek, da sta se Foss-Solevaaf in Vinatzer uvrstila na zmagovalne stopničke s 25. in 22. časom druge proge, četrtouvrščeni Avstrijec Manuel Feller pa je dosegel 21. čas. Največji napredek na drugi progi je uspel Francozu Jeanu Baptistu Grangeju, ki je s 25. mesta napredoval na šestega. Zanimivo je, da je po Alti Badii tudi v Madonni di Campiglio najboljši čas druge proge dosegel Kristoffer Jakobsen. Šved se je s 25. mesta prebil na desetega. Podobno kot v ponedeljek v Alti Badii se je znotraj ene sekunde zvrstilo kar 17 alpskih smučarjev.