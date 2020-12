Kdo živi v neprofitnih stanovanjih? Poslanci, ministri in uradniki

Do službenih stanovanj po neprofitnih najemninah so upravičeni poslanci, ministri in zaposleni v organih državne uprave pa tudi zaposleni v policiji in vojski. Ministrstvo za javno upravo jim za najem stanovanja v povprečju zaračuna pičlih 169 evrov na mesec. Če bo sprejeta novela stanovanjskega zakona, se jim bo najemnina prvič po letu 2007 zvišala.