Voditelj ruske opozicije Aleksej Navalni trdi, da je ugotovil, kako so ga zastrupili z živčnim strupom novičok. Kot je mogoče slišati na posnetku na youtubu, ki si ga je v prvih 24 urah ogledalo 13 milijonov ljudi, domnevno ruski tajni agent Konstantin Kudrjavcev, strokovnjak za kemijsko in biološko orožje, v telefonskem pogovoru pojasni, da so Navalnemu živčni strup novičok v večji koncentraciji nastavili v spodnje hlače, ko so agenti skrivaj vstopili v njegovo hotelsko sobo v mestu Tomsk. Pravi, da so pričakovali, da bo strup, ki so ga nastavili v trdi obliki, začel delovati pozneje, ko se bo žrtev začela potiti. To naj bi se torej zgodilo med poletom iz Tomska v Moskvo, ko je pilot zaradi pošastnih bolečin Navalnega hitro pristal v Omsku, česar pa, kot pravi 41-letni Kudrjavcev, njegovi pajdaši niso predvideli.

Do pogovora s pretvezo Moški, za katerega Navalni trdi, da je Kudrjavcev, je v 45-minutnem telefonskem pogovoru razkril še več drugih stvari o napadu na 44-letnega ruskega opozicijskega politika, denimo, da so bili po napadu še nekajkrat v Omsku, da bi zakrili vse sledi strupa na oblačilih in drugje. In zakaj je o vsem tem sploh spregovoril? Kot trdi Navalni, je Kudrjavcev mislil, da se po telefonu pogovarja s sodelavcem ruskega Sveta za nacionalno varnost Maksimom Ustinovim, ki ga je poklical ob 7. uri zjutraj, češ da mora hitro napisati poročilo o vzrokih za spodletelo operacijo 20. avgusta. Toda na drugi strani ni bil Ustinov, pač pa se je tako lažno predstavil sam Navalni, ki je klical iz Berlina. Z nasveti je Navalnemu pri tem pomagal raziskovalni novinar spletne strani Bellingcat, ki je prejšnji teden objavila poročilo o svoji raziskavi zastrupitve Navalnega, kjer navaja, da za poskusom umora stoji ruska tajna služba FSB, s tem pa verjetno predsednik Vladimir Putin, kot meni sam Navalni. Putin je pred nekaj dnevi na novinarski konferenci ob koncu leta na vprašanje o tem odvrnil, da so poročilo Bellingcata v veliki meri ponaredili agenti Cie, ki da so spremljali, kako FSB sledi Navalnemu (kar je Putin priznal), da bi potem FSB in njemu naprtili krivdo za zastrupitev. Putin je dodal, da če bi hoteli agenti FSB Navalnega res umoriti, bi to tudi storili. Kudrjavcev pa na posnetku nasprotno pravi, da so Navalnega hoteli ubiti, a jim je spodletelo. »Če bi letalo letelo dlje časa in ne bi tako hitro zasilno pristalo, bi se zadeva drugače iztekla,« je dejal Kudrjavcev. »Poleg tega je zdravstveno osebje na letališču hitro posredovalo in mu dalo protistrup.«