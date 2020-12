Dobrodelno društvo MiDelamoDogodke je ustanovila skupina koncertnih organizatorjev, in sicer po vzoru mednarodnega združenja #WeMakeEvents. Producent Črt Batagelj, ki skupaj z Matejem Ahlinom snuje cikel alternativnih koncertov metala, punka, hardcora in podobnih zvrsti trših ritmov Dirty Skunks, je povedal, da so že spomladi obstali, glasbeniki in odrski delavci pa so ostali brez prihodkov in žal tudi brez učinkovite podpore države. Pobudnika društva sta še Andrej Sevšek iz festivala Punk Rock Holiday in Andraž Kajzer iz festivala Ment.

Prvo pobudo so sprožili že 14. avgusta, ko so se na tihem shodu s tehničnimi kovčki zbrali pred parlamentom in javno opozorili na težave glasbene industrije. Glasbenikov, vključno z odrskimi delavci, je v Sloveniji okrog 15.000, in »nekako bi še šlo, če bi se bolj trajno vpeljal univerzalni temeljni dohodek (UTD). Tako pa je bila čez poletje ta pomoč ukinjena, kar nas je potem pognalo v tihi protest,« je povedal Batagelj. Septembra so posneli še video s sporočilom o tem, kar počnejo, ter se pridružili mednarodni akciji Stojimo skupaj (Stand as One) oziroma odvodu pobude pod nazivom #LightItInRed ali Rdeče luči. V Sloveniji se je v rdeče obarvalo 44 dvoran.

Z Akcijo za odrske delavce bodo finančno pomoč namenili še bolj prezrtim od glasbenikov – delavcem iz zaodrja. Naprodaj so majice, puloverji in vrečke. »Glasbenike podprimo z nakupom njihovih albumov, odrske delavce pa z nakupom majic!« pozivajo pri društvu.

Prekarna industrija

Poleti so se najbolj predani organizatorji preselili na odprto, z okrnjenimi dogodki pod taktirko restrikcij, a kmalu so prišli novi ukrepi, med njimi osemmetrski prepad med izvajalci in sedečim občinstvom v dvorani, dokler vse ni spet zastalo. Mnogi so izgubili delo, zmanjšali so se dohodki že tako prekarne industrije, umaknili so se oglaševalci, dogodki so postali finančno nevzdržni, na odrih dvoran pa se nabira prah.

Batagelj opozarja, da v tujini nasprotno od Slovenije mnogo dobrodelnih ustanov pomaga glasbeni industriji, pri nas pa so pobude posamične. S posebno akcijo so glasbenikom pomagali pri SIGIC, Metal days festival pa je izkupiček od prodanih majic že namenil svojim odrskim delavcem. Povezali so se tudi s Koalicijo glasbenega sektorja in Združenjem koncertnih organizatorjev (GIZ KOS), med drugim se bodo obrnili na večja gospodarska podjetja in jim ponudili tako imenovane zlate karte dogodka, ki se sicer ne bo nikoli zgodil; z zbranim denarjem bodo podprli glasbeni sektor.