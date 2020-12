Po prvih podatkih je okoli pol enajstih dopoldne zagorelo v lopi, v kateri je bil 41-letnik. Plameni so se nato razširili še na hišo. »Leseni vikend je zgorel,« je pojasnil Gregor Košir iz PGD Rakitna. »Ko smo prišli na kraj dogajanja, sta bila vikend in lopa za njim že v plamenih. Moški je huje opečen in so ga s helikopterjem prepeljali na zdravljenje. Kot nam je znano, je bil tam še njegov sin, vendar ni bil poškodovan. Med intervencijo se je poškodoval en gasilec, zvil si je gleženj,« je dejal Košir. Poleg članov PGD Rakitna so gasili še njihovi kolegi iz Podpeči in Kamnika pod Krimom. Pomagat je prišlo pet gasilskih vozil z okoli 25 gasilci.

Kraj požara so zavarovali policisti. Tomaž Tomaževic je pojasnil, da je bilo treba počakati, da je bil požar v celoti pogašen, šele nato so se kriminalisti lahko lotili ogleda. Poskušali bodo dognati natančen vzrok požara in razjasniti vse druge okoliščine nesreče. Po nekaterih neuradnih informacijah naj bi poškodovani v lopi mešal barve, pri čemer je prišlo do eksplozije. Škoda bo precejšnja, saj sta uničena oba objekta. mfr