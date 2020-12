Rokometni in stavniški strokovnjaki so Hrvaško med 16 reprezentancami na Euru 2020 po kakovosti uvrščali šele na 14. mesto (Slovenijo na 13.), za njo sta bili le Češka in Poljska. A to niti ni bilo presenečenje, kajti na zadnjih dveh EP (Švedska 2016, Francija 2018) so bile Hrvatice obakrat zadnje, šestnajste, na dveh prejšnjih tekmovanjih stare celine (Madžarska in Hrvaška 2014, Srbija 2012) pa dvakrat trinajste. Toda na Danskem so na osmih tekmah kar šestkrat zmagale (Madžarska, Nizozemska, Srbija, Romunija, Nemčija, Danska) in zgolj dvakrat izgubile (proti finalistkam Norvežankam in Francozinjam), se od popolnih avtsajderk prebile do brona in v deželi pravljičarja Hansa Christiana Andersena spisale še rokometno pravljico. Od katere pa seveda ne bodo obogatele, kajti vsaka igralka – sebi so dale vzdevek Kraljice šoka – bo za bron od države dobila samo okoli 3000 evrov.

»Če bi mi nekdo pred tekmo za bron za nasprotnika ponudil Hrvaško, bi takoj podpisal. Za Hrvatice se sploh ni treba dodatno, pripravljati, saj niso nič posebnega,« je pred tekmo za tretje mesto podcenjevalno dejal danski selektor Jesper Jensen – in na koncu ostal brez odličja (poraz z 19:25) na domačih tleh po tistem, ko so njegova dekleta po zadnjem izenačenju 18:18 v zadnjih 20 minutah dosegle le en gol. »Zaradi koronavirusa je Danska kot država zaprta, zdaj pa nam je svoj gol zaprla tudi Hrvaška,« je strokovni komentator domače TV2 pikro ocenil zadnjo tretjino tekme, po kateri je Danska svoj post pri kolajnah podaljšala na 16 let – nazadnje je osvojila srebro na Madžarskem 2004.

Šoštarić govori devet jezikov Med 17 hrvaškimi reprezentantkami jih le šest igra v tujini, v bolj znanem klubu samo ena: Ćamila Mičijević je klubska soigralka Tjaše Stanko v francoskem Metzu. Od enajstih igralk domačih klubov jih osem prihaja iz zagrebške Lokomotive, katere trener je selektor Nenad Šoštarić. Reprezentanca je mlada (povprečna starost manj kot 25 let), povprečno število nastopov za izbrano vrsto je okoli 25 tekem, pogled na imena igralk tudi dobrim poznavalcem rokometa pomenijo bolj malo, poleg tega pa je Šoštarič tik pred EP zaradi koronavirusa ostal tudi brez šestih igralk Podravke. Toda 61-letni selektor Nenad Šoštarić, ki govori kar devet jezikov in je v Španiji magistriral iz rokometa, je Hrvaško spet vrnil na rokometni zemljevid. »Moja dekleta imajo veliko dušo in veliko srce. Po tem, kar smo dosegli na Danskem, lahko rečem samo to, da sem ponosen do neba. Pisali smo zgodovino, to je nekaj, kar bo za večno ostalo zapisano v analih hrvaškega športa,« pravi Nenad Šoštarić z vzdevkom Šoka, ki je bil igralec Zagreba kar 15 let. Ko ga je dal klub na disciplinsko komisijo, ker je dal prednost službi (delal je v banki), mu je prekipelo in je pri komaj 28 letih končal igralsko kariero. Kot trener je vodil številne klube in reprezentance, na klopi ženske izbrane vrste Hrvaške pa je od septembra 2017 že tretjič: prvič je bil selektor med letoma 1997 in 1998, drugič med letoma 2001 in 2003.