Na »svetovni ravni« po nesposobnosti

Ko gre za vodilne zahodne politike, je nekompetentnost pravilo. Pa ni bilo vedno tako. V veliki meri je to sad zmage liberalizma. Hladna vojna je podrejala nacionalno in mednarodno politiko ideologiji in vsiljevala negativno selekcijo. Zares je negativna politična selekcija zahodno od ruskih meja prevladala po koncu hladne vojne. Ena ključnih značilnosti tega obdobja, zlasti zadnjega desetletja, je liberalistična konsolidacija vladajočih elit.